$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 720 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 14434 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 33067 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 39725 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 37083 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 32756 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 38988 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49455 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33991 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40580 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
публикации
Эксклюзивы
Образовательная экосистема "Мрия" охватила каждую пятую школу Украины в 2025 году - МОН

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В 2025 году образовательная экосистема "Мрия" охватила более 2800 школ и 420 тысяч пользователей во всех 24 областях Украины. Она стала ключевым инструментом цифровизации образования, объединяя школы, учеников, родителей и учителей в единой цифровой среде.

Образовательная экосистема "Мрия" охватила каждую пятую школу Украины в 2025 году - МОН

В 2025 году образовательная экосистема "Мрия" охватила более 2800 школ и 420 тысяч пользователей во всех 24 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Государственная образовательная экосистема "Мрия" в 2025 году вышла на национальный уровень и стала одним из ключевых инструментов цифровизации образования в Украине. Сегодня "Мрия" объединяет школы, учеников, родителей и учителей в единой безопасной цифровой среде, что упрощает организацию обучения и обеспечивает стабильный доступ к образовательному процессу по всей стране.

- говорится в сообщении.

В течение 2025 года "Мрия" охватила более 420 тысяч активных пользователей и масштабировалась до 2800+ школ — это каждое пятое учреждение общего среднего образования в Украине. Экосистема работает во всех 24 областях и является полностью бесплатной для учреждений образования, учителей, учеников и родителей.

Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче 23.10.25, 15:44 • 2059 просмотров

Как отмечают в МОН, для учителей "Мрия" стала инструментом ежедневной работы: календарно-тематическое планирование, электронные журналы, расписание, отчетность и автоматический подсчет результатов. С начала года учителя выставили 77 миллионов оценок, добавили 8,5 миллиона домашних заданий и 8,4 миллиона раз указали темы уроков. В 2025 году "Мрия" начала внедрение первых инструментов на базе искусственного интеллекта для учителей. Пилотные школы тестируют генератор тестов, который автоматически создает задания с учетом темы урока, учебных материалов и рекомендаций МОН.

Ученики активно пользуются "Мрией" для просмотра расписания, материалов и результатов обучения: за год они открывали детали уроков 13,6 миллиона раз, а оценки — более 12 миллионов раз. В экосистеме также доступны безопасные чаты и персонализированный контент на интересные темы.

Для родителей "Мрия" обеспечивает прозрачность образовательного процесса: расписание, домашние задания, оценки и посещаемость обновляются в режиме реального времени. В 2025 году родители просмотрели домашние задания 5,5 миллиона раз, а оценки — более 5 миллионов раз.

- добавили в МОН.

Отдельным направлением развития стала "Мрия. Внешколье" — каталог из более чем 6 тысяч кружков и секций, который помогает семьям находить занятия по интересам и удобной локации.

Планы на 2026 год

В 2026 году развитие "Мрии" сосредоточится на расширении охвата и функциональности экосистемы. Планируется запуск направления "Мрия. Дошколье", которое предоставит воспитателям инструменты для учета занятий и посещаемости, а родителям — удобный доступ к информации об обучении и досуге детей. Также начнется работа над концепцией интеграции "Мрии" для учреждений высшего образования.

Отдельным фокусом станет геймификация обучения — в "Мрии" планируют запуск первой в Украине общенациональной системы поощрения учеников, которая будет поддерживать мотивацию, ощущение прогресса и интерес к обучению.

Искусственный интеллект и в дальнейшем будет внедряться для уменьшения рутинной нагрузки на педагогов. Среди запланированных решений — генератор расписания и инструменты для автоматизированного планирования занятий, в том числе для дошкольного образования.

В перспективе "Мрия" должна стать сквозной цифровой экосистемой, которая будет сопровождать образование человека от дошкольного возраста до обучения на протяжении всей жизни, объединяя образовательный контент, сервисы и индивидуальные образовательные траектории.

Справка

"Мрия" — инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифра и МОН совместно с Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

"Мрія" запустила генератор тестов на основе искусственного интеллекта28.10.25, 19:21 • 2711 просмотров

Ольга Розгон

