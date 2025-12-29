Образовательная экосистема "Мрия" охватила каждую пятую школу Украины в 2025 году - МОН

В 2025 году образовательная экосистема "Мрия" охватила более 2800 школ и 420 тысяч пользователей во всех 24 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Государственная образовательная экосистема "Мрия" в 2025 году вышла на национальный уровень и стала одним из ключевых инструментов цифровизации образования в Украине. Сегодня "Мрия" объединяет школы, учеников, родителей и учителей в единой безопасной цифровой среде, что упрощает организацию обучения и обеспечивает стабильный доступ к образовательному процессу по всей стране. - говорится в сообщении.

В течение 2025 года "Мрия" охватила более 420 тысяч активных пользователей и масштабировалась до 2800+ школ — это каждое пятое учреждение общего среднего образования в Украине. Экосистема работает во всех 24 областях и является полностью бесплатной для учреждений образования, учителей, учеников и родителей.

Как отмечают в МОН, для учителей "Мрия" стала инструментом ежедневной работы: календарно-тематическое планирование, электронные журналы, расписание, отчетность и автоматический подсчет результатов. С начала года учителя выставили 77 миллионов оценок, добавили 8,5 миллиона домашних заданий и 8,4 миллиона раз указали темы уроков. В 2025 году "Мрия" начала внедрение первых инструментов на базе искусственного интеллекта для учителей. Пилотные школы тестируют генератор тестов, который автоматически создает задания с учетом темы урока, учебных материалов и рекомендаций МОН.

Ученики активно пользуются "Мрией" для просмотра расписания, материалов и результатов обучения: за год они открывали детали уроков 13,6 миллиона раз, а оценки — более 12 миллионов раз. В экосистеме также доступны безопасные чаты и персонализированный контент на интересные темы.

Для родителей "Мрия" обеспечивает прозрачность образовательного процесса: расписание, домашние задания, оценки и посещаемость обновляются в режиме реального времени. В 2025 году родители просмотрели домашние задания 5,5 миллиона раз, а оценки — более 5 миллионов раз. - добавили в МОН.

Отдельным направлением развития стала "Мрия. Внешколье" — каталог из более чем 6 тысяч кружков и секций, который помогает семьям находить занятия по интересам и удобной локации.

Планы на 2026 год

В 2026 году развитие "Мрии" сосредоточится на расширении охвата и функциональности экосистемы. Планируется запуск направления "Мрия. Дошколье", которое предоставит воспитателям инструменты для учета занятий и посещаемости, а родителям — удобный доступ к информации об обучении и досуге детей. Также начнется работа над концепцией интеграции "Мрии" для учреждений высшего образования.

Отдельным фокусом станет геймификация обучения — в "Мрии" планируют запуск первой в Украине общенациональной системы поощрения учеников, которая будет поддерживать мотивацию, ощущение прогресса и интерес к обучению.

Искусственный интеллект и в дальнейшем будет внедряться для уменьшения рутинной нагрузки на педагогов. Среди запланированных решений — генератор расписания и инструменты для автоматизированного планирования занятий, в том числе для дошкольного образования.

В перспективе "Мрия" должна стать сквозной цифровой экосистемой, которая будет сопровождать образование человека от дошкольного возраста до обучения на протяжении всей жизни, объединяя образовательный контент, сервисы и индивидуальные образовательные траектории.

Справка

"Мрия" — инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифра и МОН совместно с Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

