"Мрія" запустила генератор тестов на основе искусственного интеллекта

16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
12:22
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
13:18
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
16:50
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября, 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:39
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
17:10
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:39
"Мрія" запустила генератор тестов на основе искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" внедрила генератор тестов на основе искусственного интеллекта для учителей. Этот инструмент позволяет педагогам быстро создавать вопросы по учебной программе, оптимизируя подготовку к урокам.

"Мрія" запустила генератор тестов на основе искусственного интеллекта

Образовательная платформа «Мрія» внедряет искусственный интеллект в качестве ассистента для учителей. Новый генератор тестов помогает педагогам создавать вопросы по учебной программе, уменьшая рутину и освобождая больше времени для обучения детей. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Ежедневно учителя тратят часы на подготовку к урокам: создают тесты, презентации, подбирают задания. Теперь этот процесс будет происходить в несколько кликов. Команда «Мрії» оптимизировала эти процессы с помощью ИИ, чтобы убрать часть рутинной работы и высвободить время для живого общения с детьми

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас 10 украинских школ испытывают генератор тестов в реальных условиях. Мы собираем отзывы, совершенствуем интерфейс и обучаем систему на основе опыта пользователей. После пилота функционал постепенно станет доступным для всех школ в экосистеме.

Как работает генератор тестов на основе ИИ:

  • открываете систему «Мрія»;
    • выбираете тему из календарного плана;
      • несколько секунд - и получаете готовый тест.

        Чтобы обучить систему, команда «Мрії» обработала более 700 учебников для 1–11 классов и учла методические рекомендации МОН. Все вопросы проходят двойную проверку ИИ, поэтому тесты являются точными и соответствуют учебным стандартам.

        ИИ в «Мрії» постоянно обучается — чем больше учителя создают тестов, тем точнее становятся результаты. Это живой инструмент, который развивается вместе с образовательным сообществом

        - добавил Федоров.

        "Мрія" охватила более 2 200 школ Украины и превращает обучение в современный цифровой опыт – Минцифры
09.10.25, 17:57

        Ольга Розгон

        ТехнологииОбразование
        Техника
        Министерство образования и науки Украины