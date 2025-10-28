"Мрія" запустила генератор тестов на основе искусственного интеллекта

Образовательная платформа «Мрія» внедряет искусственный интеллект в качестве ассистента для учителей. Новый генератор тестов помогает педагогам создавать вопросы по учебной программе, уменьшая рутину и освобождая больше времени для обучения детей. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Ежедневно учителя тратят часы на подготовку к урокам: создают тесты, презентации, подбирают задания. Теперь этот процесс будет происходить в несколько кликов. Команда «Мрії» оптимизировала эти процессы с помощью ИИ, чтобы убрать часть рутинной работы и высвободить время для живого общения с детьми - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас 10 украинских школ испытывают генератор тестов в реальных условиях. Мы собираем отзывы, совершенствуем интерфейс и обучаем систему на основе опыта пользователей. После пилота функционал постепенно станет доступным для всех школ в экосистеме.

Как работает генератор тестов на основе ИИ:

открываете систему «Мрія»;

выбираете тему из календарного плана;

несколько секунд - и получаете готовый тест.

Чтобы обучить систему, команда «Мрії» обработала более 700 учебников для 1–11 классов и учла методические рекомендации МОН. Все вопросы проходят двойную проверку ИИ, поэтому тесты являются точными и соответствуют учебным стандартам.

ИИ в «Мрії» постоянно обучается — чем больше учителя создают тестов, тем точнее становятся результаты. Это живой инструмент, который развивается вместе с образовательным сообществом - добавил Федоров.

