Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
14:36 • 17909 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24374 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 45720 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:30 • 30477 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24738 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
28 жовтня, 09:16 • 20773 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
28 жовтня, 08:00 • 16589 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49674 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31643 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:42
"Мрія" запустила генератор тестів на основі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Освітня платформа "Мрія" запровадила генератор тестів на основі штучного інтелекту для вчителів. Цей інструмент дозволяє педагогам швидко створювати запитання за навчальною програмою, оптимізуючи підготовку до уроків.

"Мрія" запустила генератор тестів на основі штучного інтелекту

Освітня платформа Мрія впроваджує штучний інтелект як асистента для вчителів. Новий генератор тестів допомагає педагогам створювати запитання за навчальною програмою, зменшуючи рутину та звільняючи більше часу для навчання дітей. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Щодня учителі витрачають години на підготовку до уроків: створюють тести, презентації, підбирають завдання. Тепер цей процес відбуватиметься в кілька кліків. Команда Мрії оптимізувала ці процеси за допомогою ШІ, щоб прибрати частину рутинної роботи та вивільнити час для живого спілкування з дітьми

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз 10 українських шкіл випробовують генератор тестів у реальних умовах. Ми збираємо відгуки, вдосконалюємо інтерфейс і навчаємо систему на основі досвіду користувачів. Після пілоту функціонал поступово стане доступним для всіх шкіл в екосистемі.

Як працює генератор тестів на основі ШІ:

  • відкриваєте систему Мрія;
    • обираєте тему з календарного плану;
      • кілька секунд - і отримуєте готовий тест.

        Щоб навчити систему, команда Мрії опрацювала понад 700 підручників для 1–11 класів та врахувала методичні рекомендації МОН. Усі питання проходять подвійну перевірку ШІ, тож тести є точними та відповідають навчальним стандартам.

        ШІ у Мрії постійно навчається — чим більше вчителі створюють тестів, тим точнішими стають результати. Це живий інструмент, який розвивається разом з освітньою спільнотою

        - додав Федоров.

        Ольга Розгон

        Міністерство освіти і науки України