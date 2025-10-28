"Мрія" запустила генератор тестів на основі штучного інтелекту

Освітня платформа Мрія впроваджує штучний інтелект як асистента для вчителів. Новий генератор тестів допомагає педагогам створювати запитання за навчальною програмою, зменшуючи рутину та звільняючи більше часу для навчання дітей. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Щодня учителі витрачають години на підготовку до уроків: створюють тести, презентації, підбирають завдання. Тепер цей процес відбуватиметься в кілька кліків. Команда Мрії оптимізувала ці процеси за допомогою ШІ, щоб прибрати частину рутинної роботи та вивільнити час для живого спілкування з дітьми