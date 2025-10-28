"Мрія" запустила генератор тестів на основі штучного інтелекту
Київ • УНН
Освітня платформа "Мрія" запровадила генератор тестів на основі штучного інтелекту для вчителів. Цей інструмент дозволяє педагогам швидко створювати запитання за навчальною програмою, оптимізуючи підготовку до уроків.
Освітня платформа Мрія впроваджує штучний інтелект як асистента для вчителів. Новий генератор тестів допомагає педагогам створювати запитання за навчальною програмою, зменшуючи рутину та звільняючи більше часу для навчання дітей. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Щодня учителі витрачають години на підготовку до уроків: створюють тести, презентації, підбирають завдання. Тепер цей процес відбуватиметься в кілька кліків. Команда Мрії оптимізувала ці процеси за допомогою ШІ, щоб прибрати частину рутинної роботи та вивільнити час для живого спілкування з дітьми
Зазначається, що зараз 10 українських шкіл випробовують генератор тестів у реальних умовах. Ми збираємо відгуки, вдосконалюємо інтерфейс і навчаємо систему на основі досвіду користувачів. Після пілоту функціонал поступово стане доступним для всіх шкіл в екосистемі.
Як працює генератор тестів на основі ШІ:
- відкриваєте систему Мрія;
- обираєте тему з календарного плану;
- кілька секунд - і отримуєте готовий тест.
Щоб навчити систему, команда Мрії опрацювала понад 700 підручників для 1–11 класів та врахувала методичні рекомендації МОН. Усі питання проходять подвійну перевірку ШІ, тож тести є точними та відповідають навчальним стандартам.
ШІ у Мрії постійно навчається — чим більше вчителі створюють тестів, тим точнішими стають результати. Це живий інструмент, який розвивається разом з освітньою спільнотою
