"Мрія" охопила понад 2 200 шкіл України та перетворює навчання на сучасний цифровий досвід – Мінцифри

Більше ніж 2 200 українських шкіл уже підключилися до державного освітнього застосунку "Мрія", створеного для сучасного та зручного ведення навчального процесу. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Мрія об’єднує школи по всій країні та дозволяє учням, учителям і батькам ефективно взаємодіяти щодня. Учителі виставляють оцінки, діти виконують домашні завдання, батьки відстежують успіхи, а школа отримує сучасний і комфортний цифровий інструмент – зазначив Федоров.

З моменту запуску екосистеми:

– виставлено понад 8 млн оцінок;

– надіслано більш ніж 1,9 млн домашніх завдань;

– під’єднано школи з усіх 24 областей України.

Кожна школа отримує індивідуальний супровід, що дозволяє вчителям звільнити час від паперової роботи та більше концентруватися на навчанні дітей.

Із 1 жовтня українські школярі можуть користуватися власною "валютою" у "Мрії" – виконуючи завдання, учні отримують бали, які потім можна обміняти на квитки в кіно, майстер-класи, квести та освітні курси" – додав Федоров.

Довідково

Застосунок "Мрія" було презентовано 1 вересня 2023 року президентом Володимиром Зеленським. Його розробка ведеться Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки та за підтримки програми EGAP. Після успішного пілотного запуску в 40 школах та відкриття офіційного сайту 19 червня 2024 року, планується підключення ще 1 000 шкіл у вересні-жовтні 2024 року, а до кінця 2025 року – усіх навчальних закладів України.

