Україна та Естонія об’єднують зусилля у цифровізації та кібербезпеці – Мінцифри

Україна та Естонія підписали меморандум про спільні проєкти у сфері цифровізації та кібербезпеки, який відкриває новий етап партнерства двох країн. Документ було укладено 9 жовтня під час Tallinn Digital Summit за участю Міністерки юстиції та цифрових справ Естонії Лііси-Лий Пакости та заступника Міністра цифрової трансформації України Віталія Балашова, пише УНН.

Деталі

Підтримка Естонії є безцінною – політично, військово та у цифровій сфері. Цей меморандум – черговий крок у зміцненні нашого партнерства. Цифрові рішення та кібербезпека критично важливі для захисту держави та планування майбутньої відбудови – зазначив Михайло Федоров, Перший віцепремʼєр-міністр та Міністр цифрової трансформації України.

Міністерка Пакоста наголосила, що меморандум передбачає конкретні дії, а не лише декларацію намірів: "Ми прагнемо запускати практичні проєкти, які будуть корисні обом сторонам і матимуть потенціал для міжнародного застосування".

Серед ключових напрямів співпраці:

– створення спільного AI Accelerator для тестування та впровадження рішень штучного інтелекту в державних органах;

– запуск AI sandbox для безпечного тестування нових технологій;

– пілотні EdTech-проєкти зі ШІ-тюторами та цифровими навчальними платформами;

– реалізація до кінця 2026 року щонайменше одного спільного proof-of-concept проєкту зі штучного інтелекту;

– участь у міжнародних кібернавчаннях, зокрема в Locked Shields від Центру передового досвіду НАТО з кібероборони;

– розробка відкритих GovTech-рішень та навчальних програм для держслужбовців;

– обмін досвідом у сфері управління даними та впровадження постквантової криптографії;

– проведення регулярних експертних зустрічей, воркшопів і демоднів з використання ШІ у кібербезпеці;

– обмін найкращими практиками та інформацією про кіберзагрози.

Цей меморандум підкреслює прагнення України та Естонії розвивати передові цифрові та кіберрішення, які зміцнюють безпеку держав та створюють основу для спільних інновацій.

