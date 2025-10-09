$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
11:29 • 15904 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 33235 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
9 жовтня, 09:10 • 35705 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 22708 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 20487 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
9 жовтня, 07:35 • 33888 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16885 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15745 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16974 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Україна та Естонія об’єднують зусилля у цифровізації та кібербезпеці – Мінцифри

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Україна та Естонія підписали меморандум про спільні проєкти у цифровізації та кібербезпеці 9 жовтня під час Tallinn Digital Summit. Документ передбачає створення AI Accelerator, запуск AI sandbox, пілотні EdTech-проєкти, участь у міжнародних кібернавчаннях та обмін досвідом у сфері управління даними.

Україна та Естонія об’єднують зусилля у цифровізації та кібербезпеці – Мінцифри

Україна та Естонія підписали меморандум про спільні проєкти у сфері цифровізації та кібербезпеки, який відкриває новий етап партнерства двох країн. Документ було укладено 9 жовтня під час Tallinn Digital Summit за участю Міністерки юстиції та цифрових справ Естонії Лііси-Лий Пакости та заступника Міністра цифрової трансформації України Віталія Балашова, пише УНН.

Деталі

Підтримка Естонії є безцінною – політично, військово та у цифровій сфері. Цей меморандум – черговий крок у зміцненні нашого партнерства. Цифрові рішення та кібербезпека критично важливі для захисту держави та планування майбутньої відбудови 

– зазначив Михайло Федоров, Перший віцепремʼєр-міністр та Міністр цифрової трансформації України.

Міністерка Пакоста наголосила, що меморандум передбачає конкретні дії, а не лише декларацію намірів: "Ми прагнемо запускати практичні проєкти, які будуть корисні обом сторонам і матимуть потенціал для міжнародного застосування".

CERT-UA фіксує нові тактики кібератак та використання ШІ проти України - Держспецзв’язку08.10.25, 14:25 • 2286 переглядiв

Серед ключових напрямів співпраці:

– створення спільного AI Accelerator для тестування та впровадження рішень штучного інтелекту в державних органах;

– запуск AI sandbox для безпечного тестування нових технологій;

– пілотні EdTech-проєкти зі ШІ-тюторами та цифровими навчальними платформами;

– реалізація до кінця 2026 року щонайменше одного спільного proof-of-concept проєкту зі штучного інтелекту;

– участь у міжнародних кібернавчаннях, зокрема в Locked Shields від Центру передового досвіду НАТО з кібероборони;

– розробка відкритих GovTech-рішень та навчальних програм для держслужбовців;

– обмін досвідом у сфері управління даними та впровадження постквантової криптографії;

– проведення регулярних експертних зустрічей, воркшопів і демоднів з використання ШІ у кібербезпеці;

– обмін найкращими практиками та інформацією про кіберзагрози.

Цей меморандум підкреслює прагнення України та Естонії розвивати передові цифрові та кіберрішення, які зміцнюють безпеку держав та створюють основу для спільних інновацій.

Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру09.10.25, 11:36 • 22716 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
Михайло Федоров
НАТО
Естонія
Україна