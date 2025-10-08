CERT-UA фіксує нові тактики кібератак та використання ШІ проти України - Держспецзв’язку

$41.320.03
Ексклюзив
11:52 • 844 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11719 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14757 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15406 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16011 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19840 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18604 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17251 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61961 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55044 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 29188 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 32616 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 23791 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 32612 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14364 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 96 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 848 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 2808 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 11721 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 10392 перегляди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Марченко
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14489 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 38947 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 42121 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 93697 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 88454 перегляди
Tesla Model Y
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Свіфт

CERT-UA фіксує нові тактики кібератак та використання ШІ проти України - Держспецзв’язку

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Держспецзв’язку повідомило про зміни у кібератаках проти України у І півріччі 2025 року. Противник використовує нові тактики, залучає "свіжу кров" та складні інструменти для викрадення даних, зокрема ШІ для генерації PowerShell-скриптів.

CERT-UA фіксує нові тактики кібератак та використання ШІ проти України - Держспецзв’язку

Держспецзв’язку повідомило, що у I півріччі 2025 року CERT-UA зафіксував низку нових активностей у кібератаках проти України – противник змінює тактики й залучає "свіжу кров", а також починає використовувати складні інструменти для викрадення даних. Про це пише УНН із посиланням на Держспецзв’язку.

Деталі

В аналітичному звіті "російські кібероперації" за перше півріччя 2025 року Держспецзв’язку констатує кардинальну зміну тактик, технік і процедур з боку зловмисників. За оцінкою фахівців CERT-UA, ці зміни свідчать про падіння ефективності усталених методів атак – ймовірно через посилену протидію з українського боку – тож противник експериментує з новими підходами та кадрами.

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської банківської системи швидких платежів - джерело25.09.25, 12:12 • 3595 переглядiв

У документі Держспецзв’язку детально описано кілька угруповань, зокрема групу під позначенням UAC-0219. Ця група застосовує шкідливий інструмент WRECKSTEEL, здатний викрадати файли за заздалегідь заданими розширеннями і робити знімки екрана, які потім вивантажуються на сервери зловмисників. CERT-UA також відзначає, що зловмисники, ймовірно, використовують штучний інтелект для генерації PowerShell-скриптів, що підвищує швидкість та гнучкість атак.

У звіті підкреслюється, що активізація "свіжих" операторів і модернізація інструментарію роблять атаки більш варіативними – це вимагає від сектору кібербезпеки адаптації методів виявлення і запобігання інцидентам. CERT-UA закликає органи влади й приватний сектор посилити моніторинг, оновити процедури реагування та оперативно застосовувати індикатори компрометації з аналітичного звіту.

CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли01.10.25, 16:41 • 2518 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна