Эксклюзив
10:08 • 10407 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 13698 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 14705 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 15401 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 19434 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 18377 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 17098 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 61594 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54978 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39724 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
10:08 • 10386 просмотра
CERT-UA фиксирует новые тактики кибератак и использование ИИ против Украины - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Госспецсвязи сообщило об изменениях в кибератаках против Украины в I полугодии 2025 года. Противник использует новые тактики, привлекает "свежую кровь" и сложные инструменты для похищения данных, в частности ИИ для генерации PowerShell-скриптов.

CERT-UA фиксирует новые тактики кибератак и использование ИИ против Украины - Госспецсвязи

Госспецсвязи сообщило, что в I полугодии 2025 года CERT-UA зафиксировал ряд новых активностей в кибератаках против Украины – противник меняет тактики и привлекает "свежую кровь", а также начинает использовать сложные инструменты для похищения данных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

В аналитическом отчете "российские кибероперации" за первое полугодие 2025 года Госспецсвязи констатирует кардинальное изменение тактик, техник и процедур со стороны злоумышленников. По оценке специалистов CERT-UA, эти изменения свидетельствуют о падении эффективности устоявшихся методов атак – вероятно из-за усиленного противодействия с украинской стороны – поэтому противник экспериментирует с новыми подходами и кадрами.

В документе Госспецсвязи подробно описано несколько группировок, в частности группу под обозначением UAC-0219. Эта группа применяет вредоносный инструмент WRECKSTEEL, способный похищать файлы по заранее заданным расширениям и делать снимки экрана, которые затем выгружаются на серверы злоумышленников. CERT-UA также отмечает, что злоумышленники, вероятно, используют искусственный интеллект для генерации PowerShell-скриптов, что повышает скорость и гибкость атак.

В отчете подчеркивается, что активизация "свежих" операторов и модернизация инструментария делают атаки более вариативными – это требует от сектора кибербезопасности адаптации методов выявления и предотвращения инцидентов. CERT-UA призывает органы власти и частный сектор усилить мониторинг, обновить процедуры реагирования и оперативно применять индикаторы компрометации из аналитического отчета.

Степан Гафтко

Технологии
Главное управление разведки Украины
Украина