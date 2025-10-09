Украина и Эстония объединяют усилия в цифровизации и кибербезопасности – Минцифры
Киев • УНН
Украина и Эстония подписали меморандум о совместных проектах в цифровизации и кибербезопасности 9 октября во время Tallinn Digital Summit. Документ предусматривает создание AI Accelerator, запуск AI sandbox, пилотные EdTech-проекты, участие в международных киберучениях и обмен опытом в сфере управления данными.
Украина и Эстония подписали меморандум о совместных проектах в сфере цифровизации и кибербезопасности, который открывает новый этап партнерства двух стран. Документ был заключен 9 октября во время Tallinn Digital Summit с участием Министра юстиции и цифровых дел Эстонии Лиисы-Лый Пакосты и заместителя Министра цифровой трансформации Украины Виталия Балашова, пишет УНН.
Детали
Поддержка Эстонии бесценна – политически, военно и в цифровой сфере. Этот меморандум – очередной шаг в укреплении нашего партнерства. Цифровые решения и кибербезопасность критически важны для защиты государства и планирования будущего восстановления
Министр Пакоста подчеркнула, что меморандум предусматривает конкретные действия, а не только декларацию намерений: "Мы стремимся запускать практические проекты, которые будут полезны обеим сторонам и будут иметь потенциал для международного применения".
CERT-UA фиксирует новые тактики кибератак и использование ИИ против Украины - Госспецсвязи08.10.25, 14:25 • 2286 просмотров
Среди ключевых направлений сотрудничества:
– создание совместного AI Accelerator для тестирования и внедрения решений искусственного интеллекта в государственных органах;
– запуск AI sandbox для безопасного тестирования новых технологий;
– пилотные EdTech-проекты с ИИ-тьюторами и цифровыми учебными платформами;
– реализация до конца 2026 года как минимум одного совместного proof-of-concept проекта по искусственному интеллекту;
– участие в международных киберучениях, в частности в Locked Shields от Центра передового опыта НАТО по киберобороне;
– разработка открытых GovTech-решений и учебных программ для госслужащих;
– обмен опытом в сфере управления данными и внедрения постквантовой криптографии;
– проведение регулярных экспертных встреч, воркшопов и демодней по использованию ИИ в кибербезопасности;
– обмен лучшими практиками и информацией о киберугрозах.
Этот меморандум подчеркивает стремление Украины и Эстонии развивать передовые цифровые и киберрешения, которые укрепляют безопасность государств и создают основу для совместных инноваций.
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре09.10.25, 11:36 • 21843 просмотра