14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Украина и Эстония объединяют усилия в цифровизации и кибербезопасности – Минцифры

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Украина и Эстония подписали меморандум о совместных проектах в цифровизации и кибербезопасности 9 октября во время Tallinn Digital Summit. Документ предусматривает создание AI Accelerator, запуск AI sandbox, пилотные EdTech-проекты, участие в международных киберучениях и обмен опытом в сфере управления данными.

Украина и Эстония объединяют усилия в цифровизации и кибербезопасности – Минцифры

Украина и Эстония подписали меморандум о совместных проектах в сфере цифровизации и кибербезопасности, который открывает новый этап партнерства двух стран. Документ был заключен 9 октября во время Tallinn Digital Summit с участием Министра юстиции и цифровых дел Эстонии Лиисы-Лый Пакосты и заместителя Министра цифровой трансформации Украины Виталия Балашова, пишет УНН.

Детали

Поддержка Эстонии бесценна – политически, военно и в цифровой сфере. Этот меморандум – очередной шаг в укреплении нашего партнерства. Цифровые решения и кибербезопасность критически важны для защиты государства и планирования будущего восстановления 

– отметил Михаил Федоров, Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации Украины.

Министр Пакоста подчеркнула, что меморандум предусматривает конкретные действия, а не только декларацию намерений: "Мы стремимся запускать практические проекты, которые будут полезны обеим сторонам и будут иметь потенциал для международного применения".

CERT-UA фиксирует новые тактики кибератак и использование ИИ против Украины - Госспецсвязи08.10.25, 14:25 • 2286 просмотров

Среди ключевых направлений сотрудничества:

– создание совместного AI Accelerator для тестирования и внедрения решений искусственного интеллекта в государственных органах;

– запуск AI sandbox для безопасного тестирования новых технологий;

– пилотные EdTech-проекты с ИИ-тьюторами и цифровыми учебными платформами;

– реализация до конца 2026 года как минимум одного совместного proof-of-concept проекта по искусственному интеллекту;

– участие в международных киберучениях, в частности в Locked Shields от Центра передового опыта НАТО по киберобороне;

– разработка открытых GovTech-решений и учебных программ для госслужащих;

– обмен опытом в сфере управления данными и внедрения постквантовой криптографии;

– проведение регулярных экспертных встреч, воркшопов и демодней по использованию ИИ в кибербезопасности;

– обмен лучшими практиками и информацией о киберугрозах.

Этот меморандум подчеркивает стремление Украины и Эстонии развивать передовые цифровые и киберрешения, которые укрепляют безопасность государств и создают основу для совместных инноваций.

Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре09.10.25, 11:36 • 21843 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
Михаил Федоров
НАТО
Эстония
Украина