Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Киберсилах ВСУ, определяющий их правовой статус и основы деятельности. В состав Киберсил смогут привлекаться киберрезервисты – гражданские специалисты без статуса военнослужащих.
Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект (№12349) о Киберсилах Вооруженных Сил Украины, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Детали
Законопроект определяет правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ - структуры, которая будет отвечать за кибероборону государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.
Киберсилы, как ожидается, станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять специализированные задачи.
Предполагается также привлечение киберрезервистов - гражданских специалистов, которые смогут временно присоединяться к Киберсилам для выполнения задач по киберзащите.
Киберрезервисты, как указано, не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.
Дополнение
В Генштабе ВСУ сообщали, что уже начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.