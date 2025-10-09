$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
09:10 • 2810 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4762 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8082 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15344 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12457 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13728 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16034 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34739 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 13128 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15467 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26977 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10464 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 7108 просмотра
публикации
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 2812 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 15344 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56067 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61608 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40859 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23912 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41396 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55498 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57195 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108233 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре

Киев • УНН

 • 4764 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Киберсилах ВСУ, определяющий их правовой статус и основы деятельности. В состав Киберсил смогут привлекаться киберрезервисты – гражданские специалисты без статуса военнослужащих.

Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект (№12349) о Киберсилах Вооруженных Сил Украины, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.

Детали

Законопроект определяет правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ - структуры, которая будет отвечать за кибероборону государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Киберсилы, как ожидается, станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять специализированные задачи.

Предполагается также привлечение киберрезервистов - гражданских специалистов, которые смогут временно присоединяться к Киберсилам для выполнения задач по киберзащите.

Киберрезервисты, как указано, не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

Дополнение

В Генштабе ВСУ сообщали, что уже начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины