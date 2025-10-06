Рада завтра розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ - Генштаб

Верховна Рада завтра, 7 жовтня, розгляне законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

У Генштабі зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ було утворено підрозділи кіберборотьби, які вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

На виконання вимог Указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України