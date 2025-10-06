Рада завтра розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
Верховна Рада 7 жовтня розгляне законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України". Це прискорить зміни для боротьби з агресором.
Верховна Рада завтра, 7 жовтня, розгляне законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У Генштабі зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ було утворено підрозділи кіберборотьби, які вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.
На виконання вимог Указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України
7 жовтня у парламенту заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України".
"Вказаний проєкт Закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу Збройних Сил України. Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних Сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей у окремому операційному домені – в кіберпросторі - прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", - додали в Генштабі ЗСУ.
