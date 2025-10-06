Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підготовки українських воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни - повідомив Сирський.

Водночас, за його словами, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях.

Під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу - підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

