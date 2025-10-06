Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 2180 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11045 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15089 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19022 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42468 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26571 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34366 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63025 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75506 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90603 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярнi новини
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 7720 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 10362 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 19734 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 20972 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7684 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 8006 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 21136 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 42460 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 170984 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 99682 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Охріменко
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 58134 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 55011 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 130690 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 63219 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 64808 перегляди
Актуальне
Bild
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)

Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський

Київ • УНН

 • 2872 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про переміщення навчальних центрів вглиб країни через загрозу дронів та ракет. Базова загальновійськова підготовка тепер триває 51 день, включаючи курс антидронової боротьби.

Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підготовки українських воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни

- повідомив Сирський.

Водночас, за його словами, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях.

Під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу

- підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський03.09.25, 14:03 • 3238 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський