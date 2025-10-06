Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про переміщення навчальних центрів вглиб країни через загрозу дронів та ракет. Базова загальновійськова підготовка тепер триває 51 день, включаючи курс антидронової боротьби.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підготовки українських воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни
Водночас, за його словами, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях.
Під час наради відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.
Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу
