Эксклюзив
12:45 • 1448 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10220 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14430 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18397 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41524 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26369 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34203 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62926 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75470 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90535 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский

Киев • УНН

 • 2738 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о перемещении учебных центров вглубь страны из-за угрозы дронов и ракет. Базовая общевойсковая подготовка теперь длится 51 день, включая курс антидроновой борьбы.

Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам подготовки украинских воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для овладения необходимыми навыками и знаниями во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь БОВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, соответствующие требованиям современной технологической войны

- сообщил Сырский.

В то же время, по его словам, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача — обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях.

Во время совещания состоялся конструктивный разговор по контролю качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертыванию БОВП на фондах механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и т.д.

Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию УЦ в зимний период. Важно полностью реализовать потенциал учебных центров. Продолжаем эту важную работу

- подытожил Главнокомандующий ВСУ.

В некоторых учебных центрах уже 100% военных живут в подземных укрытиях - Сырский03.09.25, 14:03 • 3238 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский