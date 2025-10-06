Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о перемещении учебных центров вглубь страны из-за угрозы дронов и ракет. Базовая общевойсковая подготовка теперь длится 51 день, включая курс антидроновой борьбы.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам подготовки украинских воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для овладения необходимыми навыками и знаниями во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь БОВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, соответствующие требованиям современной технологической войны
В то же время, по его словам, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача — обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях.
Во время совещания состоялся конструктивный разговор по контролю качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертыванию БОВП на фондах механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и т.д.
Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию УЦ в зимний период. Важно полностью реализовать потенциал учебных центров. Продолжаем эту важную работу
