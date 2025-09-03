$41.360.01
В некоторых учебных центрах уже 100% военных живут в подземных укрытиях - Сырский

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обустройстве подземных сооружений для военных в учебных центрах. В некоторых центрах 100% личного состава уже постоянно живет в подземных укрытиях.

В некоторых учебных центрах уже 100% военных живут в подземных укрытиях - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел совещание, основной темой которого стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника, пишет УНН.

Детали

Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состоянии обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия.

За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые обучаются; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т.д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях

- рассказал Сырский.

По словам главнокомандующего, работы остается еще немало. По итогам совещания Сырский поставил задачи для решения проблемных вопросов. Отметил необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки.

Напомним

12 августа российские войска атаковали учебную базу ВСУ вблизи Кропивницкого, попав в столовую. Погибли по меньшей мере десять иностранных добровольцев, более ста военных ранены.

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ30.07.25, 20:33 • 3141 просмотр

Ольга Розгон

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский