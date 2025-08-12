Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
Київ • УНН
російські війська атакували навчальну базу ЗСУ поблизу Кропивницького, влучивши в їдальню. Загинули щонайменше десять іноземних добровольців, понад сто військових поранені.
Наприкінці липня російська ракета влучила в їдальню військового табору поблизу Кропивницького, забравши життя щонайменше десяти іноземних добровольців та поранивши понад сотню військових. Це одна з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це інформує The New York Times, передає УНН.
Деталі
21 липня російські війська завдали прицільного ракетного удару по навчальній базі Збройних сил України в центральній частині країни. Снаряд влучив у їдальню під час обідньої перерви, коли десятки новобранців з різних країн - серед них громадяни США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших - зібралися разом. За словами очевидців, кількість загиблих могла перевищувати 15 осіб, а поранення отримали понад сто військових.
Вибух спричинив пожежу на складі боєприпасів, що призвело до нових детонацій і небезпечних уламків у повітрі. Один з американських добровольців розповів, що допомагав тяжкопораненим товаришам, використовуючи джгути та перев’язувальні матеріали, перш ніж евакуювати їх до лікарень на швидких, вантажівках і навіть приватних авто.
За свідченнями солдатів, перед ударом сигнал повітряної тривоги на базі не пролунав, а в їдальні не було аптечок. Представник Міжнародного легіону військової розвідки України, підрозділу, який зазнав удару, підтвердив факт атаки та повідомив, що триває розслідування. Кількість жертв офіційно не розголошується.
Експерти наголошують, що скупчення особового складу у відкритих або неукріплених місцях - від академій до плаців - робить їх легкою мішенню для ворога. Це не перший подібний інцидент: у 2022 році російська ракета знищила частину навчальної бази в Яворові, а у 2023-му понад 50 українських курсантів загинули в Полтаві після удару по навчальному центру.
Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що у відповідь на подібні трагедії тренування планують перевести в захищені підземні приміщення та посилити дисципліну під час повітряних тривог.
Для багатьох іноземних добровольців служба в Україні стала можливістю підтримати країну у боротьбі за свободу. Вони отримують такі ж виплати, як і українські військові - від 1000 до 1750 доларів базової зарплати на місяць, з бойовими преміями понад 3000 доларів. Проте ризики залишаються надзвичайно високими, що вкотре підтвердила трагедія під Кропивницьким.
Нагадаємо
російські війська вночі завдали ракетний удар по території навчального підрозділу ЗСУ, група військових потрапила в зону ураження касетних боєприпасів, один загинув, 11 поранені, ще 12 звернулися за медичною допомогою, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ 12 серпня.