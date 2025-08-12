Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
Київ • УНН
Російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ ракетами. Відомо про одного загиблого, 11 поранених, ще 12 звернулися за медичною допомогою.
Російські війська вночі завдали ракетний удар по території навчального підрозділу ЗСУ, група військових потрапила в зону ураження касетних боєприпасів, один загинув, 11 поранені, ще 12 звернулися за медичною допомогою, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у вівторок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.
На місці, як вказано, працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.
"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - ідеться у повідомленні.
"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - наголосили у Сухопутних військах.
