Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Киев • УНН
Российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ ракетами. Известно об одном погибшем, 11 раненых, еще 12 обратились за медицинской помощью.
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по территории учебного подразделения ВСУ, группа военных попала в зону поражения кассетных боеприпасов, один погиб, 11 ранены, еще 12 обратились за медицинской помощью, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ во вторник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Оповещение личного состава было осуществлено надлежащим образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения к оборудованным укрытиям и хранилищам, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11-ти раненых различных степеней тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.
На месте, как указано, работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
"С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
