Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 10592 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:01 • 14792 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
13:30 • 20485 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
12:06 • 45957 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 58234 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 50303 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 59058 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 105721 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 49147 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 66999 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины30 июля, 08:11 • 160579 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 107908 просмотра
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду30 июля, 11:18 • 94078 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto12:32 • 63402 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины14:00 • 30261 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:21 • 10598 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
15:01 • 14801 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины14:00 • 30284 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto12:32 • 63434 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 107935 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Житомирская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"13:21 • 25383 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 107830 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 181647 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 230744 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 163871 просмотра
Актуальное
Ан-178
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Дассо Мираж 2000

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость перевода учебного процесса под землю из-за угрозы ударов. Кроме того, он призвал мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников.

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что учебный процесс в учебных центрах должен быть максимально переведен под землю, а реагировать на появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно, передает УНН.

... подчеркнул неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно! 

- сообщил Сырский.

Враг атаковал ударными БПЛА учебный центр Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий24.06.25, 13:01 • 13326 просмотров

Добавим

Кроме того, по его словам, продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным Силам способствует благотворительный фонд "Вернись живым". Это пример партнерства гражданского общества и армии, который стоит развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки – БПЛА, РНК и РЭБ.

рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых29.07.25, 23:14 • 67005 просмотров

Антонина Туманова

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина