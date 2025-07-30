Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость перевода учебного процесса под землю из-за угрозы ударов. Кроме того, он призвал мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что учебный процесс в учебных центрах должен быть максимально переведен под землю, а реагировать на появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно, передает УНН.
... подчеркнул неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!
Враг атаковал ударными БПЛА учебный центр Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий24.06.25, 13:01 • 13326 просмотров
Добавим
Кроме того, по его словам, продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным Силам способствует благотворительный фонд "Вернись живым". Это пример партнерства гражданского общества и армии, который стоит развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки – БПЛА, РНК и РЭБ.
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых29.07.25, 23:14 • 67005 просмотров