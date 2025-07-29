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рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
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рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
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рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых

Киев • УНН

 • 454 просмотра

29 июля российские войска атаковали учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ. В результате удара погибли трое и ранены 18 военнослужащих.

рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых

Армия РФ атаковала территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Как сообщили в Генштабе, известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих, передает УНН.

Сегодня, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

В Генштабе выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли05.06.25, 15:51 • 101647 просмотров

Добавим

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование, добавили в Генштабе.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности

- указано в сообщении.

Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
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