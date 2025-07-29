рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених

Армія рф атакувала територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Як повідомили у Генштабі, відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців, передає УНН.

Сьогодні, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога - йдеться у повідомленні.

У Генштабі висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

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Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування, додали у Генштабі.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності - зазначено у повідомленні.

Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах, резюмували у Генштабі.