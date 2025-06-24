Враг атаковал ударными БПЛА учебный центр Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий
Киев • УНН
24 июня российские войска атаковали учебный центр Сухопутных войск ВСУ ударными БПЛА Shahed. В результате атаки ранен один военнослужащий, его доставили в лечебное учреждение.
Сегодня, 24 июня, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Ранение получил один военнослужащий. Об этом сообщают в Сухопутных войсках, пишет УНН.
Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь. Ранение получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение
Отмечается, что одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.
Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.
Жизнь и здоровье украинских воинов — наш наивысший приоритет
Напомним
Российская армия 22 июня нанесла удар ракетой "Искандер М" по временному полигону ВСУ на Херсонщине, по словам представителя Сухопутных войск. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.