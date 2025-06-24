Враг атаковал ударными БПЛА учебный центр Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий

Сегодня, 24 июня, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Ранение получил один военнослужащий. Об этом сообщают в Сухопутных войсках, пишет УНН.

Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь. Ранение получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Жизнь и здоровье украинских воинов — наш наивысший приоритет - добавили в Сухопутных войсках.

Напомним

Российская армия 22 июня нанесла удар ракетой "Искандер М" по временному полигону ВСУ на Херсонщине, по словам представителя Сухопутных войск. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.