Ворог атакував ударними БПЛА навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ, поранений військовослужбовець
Київ • УНН
24 червня російські війська атакували навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ ударними БПЛА Shahed. Внаслідок атаки поранено одного військовослужбовця, його доставили до лікувального закладу.
Сьогодні, 24 червня, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення дістав один військовослужбовець. Про це повідомляє у Сухопутних військах, пише УНН.
Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу
Зазначається, що одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.
Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.
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Нагадаємо
Російська армія 22 червня завдала удару ракетою "Іскандер М" по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, за словами речника Сухопутних військ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.