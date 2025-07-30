Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на переведенні навчального процесу під землю через загрозу ударів. Крім того, він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навчальний процес у навчальних центрах має бути максимально переведений під землю, а реагувати на появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво, передає УНН.
... наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!
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Крім того, за його словами, триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ.
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