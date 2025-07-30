Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 10635 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:01 • 14865 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
13:30 • 20569 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
12:06 • 46166 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 58425 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 50481 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 59219 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 105967 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 49179 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 67013 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України30 липня, 08:11 • 160578 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 107907 перегляди
росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду30 липня, 11:18 • 94077 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 63401 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 30260 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:21 • 10640 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
15:01 • 14877 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 30511 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 63801 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 108323 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Житомирська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 25461 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 108036 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 181706 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 230802 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 163931 перегляди
Актуальне
Ан-178
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Dassault Mirage 2000

Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на переведенні навчального процесу під землю через загрозу ударів. Крім того, він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво.

Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навчальний процес у навчальних центрах має бути максимально переведений під землю, а реагувати на появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво, передає УНН.

... наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво! 

- повідомив Сирський.

Ворог атакував ударними БПЛА навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ, поранений військовослужбовець 24.06.25, 13:01 • 13326 переглядiв

Додамо

Крім того, за його словами, триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ.

рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених29.07.25, 23:14 • 67012 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна