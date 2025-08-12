Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT
Киев • УНН
российские войска атаковали учебную базу ВСУ вблизи Кропивницкого, попав в столовую. Погибли по меньшей мере десять иностранных добровольцев, более ста военных ранены.
В конце июля российская ракета попала в столовую военного лагеря вблизи Кропивницкого, унеся жизни по меньшей мере десяти иностранных добровольцев и ранив более сотни военных. Это одна из самых кровавых атак на иностранных бойцов за время войны. Об этом информирует The New York Times, передает УНН.
Детали
21 июля российские войска нанесли прицельный ракетный удар по учебной базе Вооруженных сил Украины в центральной части страны. Снаряд попал в столовую во время обеденного перерыва, когда десятки новобранцев из разных стран - среди них граждане США, Колумбии, Тайваня, Дании и других - собрались вместе. По словам очевидцев, число погибших могло превышать 15 человек, а ранения получили более ста военных.
Взрыв вызвал пожар на складе боеприпасов, что привело к новым детонациям и опасным осколкам в воздухе. Один из американских добровольцев рассказал, что помогал тяжелораненым товарищам, используя жгуты и перевязочные материалы, прежде чем эвакуировать их в больницы на скорых, грузовиках и даже частных авто.
По свидетельствам солдат, перед ударом сигнал воздушной тревоги на базе не прозвучал, а в столовой не было аптечек. Представитель Международного легиона военной разведки Украины, подразделения, которое подверглось удару, подтвердил факт атаки и сообщил, что продолжается расследование. Количество жертв официально не разглашается.
Эксперты отмечают, что скопление личного состава в открытых или неукрепленных местах - от академий до плацев - делает их легкой мишенью для врага. Это не первый подобный инцидент: в 2022 году российская ракета уничтожила часть учебной базы в Яворове, а в 2023-м более 50 украинских курсантов погибли в Полтаве после удара по учебному центру.
Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в ответ на подобные трагедии тренировки планируют перевести в защищенные подземные помещения и усилить дисциплину во время воздушных тревог.
Для многих иностранных добровольцев служба в Украине стала возможностью поддержать страну в борьбе за свободу. Они получают такие же выплаты, как и украинские военные - от 1000 до 1750 долларов базовой зарплаты в месяц, с боевыми премиями более 3000 долларов. Однако риски остаются чрезвычайно высокими, что в очередной раз подтвердила трагедия под Кропивницким.
Напомним
российские войска ночью нанесли ракетный удар по территории учебного подразделения ВСУ, группа военных попала в зону поражения кассетных боеприпасов, один погиб, 11 ранены, еще 12 обратились за медицинской помощью, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ 12 августа.