У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про облаштування підземних споруд для військових у навчальних центрах. У деяких центрах 100% особового складу вже постійно живе в підземних укриттях.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів нараду, основною темою якої стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника, пише УНН.
Деталі
Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття.
За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях
За словами головнокомандувача, роботи залишається ще чимало. За підсумками наради Сирський поставив завдання для розв'язання проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.
Нагадаємо
12 серпня російські війська атакували навчальну базу ЗСУ поблизу Кропивницького, влучивши в їдальню. Загинули щонайменше десять іноземних добровольців, понад сто військових поранені.
