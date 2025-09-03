У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 4324 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 7238 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 11610 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 16413 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 24892 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 24800 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 80057 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104599 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 146710 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152137 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 237185 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 237183 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 227710 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 224248 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 218488 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 14026 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 24884 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 24795 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 80051 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 146703 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Данія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 19355 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 33148 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 35933 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 50170 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 95612 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про облаштування підземних споруд для військових у навчальних центрах. У деяких центрах 100% особового складу вже постійно живе в підземних укриттях.

У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів нараду, основною темою якої стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника, пише УНН.

Деталі

Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття.

За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях

- розповів Сирський.

За словами головнокомандувача, роботи залишається ще чимало. За підсумками наради Сирський поставив завдання для розв'язання проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.

Нагадаємо

12 серпня російські війська атакували навчальну базу ЗСУ поблизу Кропивницького, влучивши в їдальню. Загинули щонайменше десять іноземних добровольців, понад сто військових поранені.

Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ30.07.25, 20:33 • 3139 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський