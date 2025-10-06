$41.230.05
Рада завтра рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Верховная Рада 7 октября рассмотрит законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Это ускорит изменения для борьбы с агрессором.

Рада завтра рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ - Генштаб

Верховная Рада завтра, 7 октября, рассмотрит законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В Генштабе отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ были созданы подразделения киберборьбы, которые уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.

Во исполнение требований Указа Президента Украины от 26.08.2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14.05.2021 "О неотложных мерах по киберобороне государства", директивных документов Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении.

7 октября в парламенте запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины".

"Указанный проект Закона Украины был разработан рабочей группой, в состав которой были включены и профильные специалисты Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Принятие законопроекта и поддержка инициативы Вооруженных Сил Украины по созданию Киберсил и развитию эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене – в киберпространстве - ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолитикаТехнологии
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина