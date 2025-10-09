Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Кіберсили ЗСУ, що визначає їхній правовий статус та засади діяльності. До складу Кіберсил зможуть залучатися кіберрезервісти – цивільні фахівці без статусу військовослужбовців.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні за основу законопроєкт (№12349) про Кіберсили Збройних Сил України, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
Законопроєкт визначає правовий статус і засади діяльності Кіберсил ЗСУ - структури, що відповідатиме за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.
Кіберсили, як очікується, стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть спеціалізовані завдання.
Передбачається також залучення кіберрезервістів - цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту.
Кіберрезервісти, як вказано, не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.
Доповнення
У Генштабі ЗСУ повідомляли, що вже розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України.