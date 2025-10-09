$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
"Мрія" охватила более 2 200 школ Украины и превращает обучение в современный цифровой опыт – Минцифры

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Более 2200 украинских школ подключились к образовательному приложению "Мрія", созданному для современного и удобного ведения учебного процесса. С момента запуска выставлено более 8 млн оценок и отправлено более 1,9 млн домашних заданий.

"Мрія" охватила более 2 200 школ Украины и превращает обучение в современный цифровой опыт – Минцифры

Более 2 200 украинских школ уже подключились к государственному образовательному приложению "Мрія", созданному для современного и удобного ведения учебного процесса. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

"Мрія" объединяет школы по всей стране и позволяет ученикам, учителям и родителям эффективно взаимодействовать ежедневно. Учителя выставляют оценки, дети выполняют домашние задания, родители отслеживают успехи, а школа получает современный и комфортный цифровой инструмент 

– отметил Федоров.

С момента запуска экосистемы:

– выставлено более 8 млн оценок;

– отправлено более 1,9 млн домашних заданий;

– подключены школы из всех 24 областей Украины.

Каждая школа получает индивидуальное сопровождение, что позволяет учителям освободить время от бумажной работы и больше концентрироваться на обучении детей.

С 1 октября украинские школьники могут пользоваться собственной "валютой" в "Мрії" – выполняя задания, ученики получают баллы, которые потом можно обменять на билеты в кино, мастер-классы, квесты и образовательные курсы" 

– добавил Федоров.

Справка

Приложение "Мрія" было презентовано 1 сентября 2023 года президентом Владимиром Зеленским. Его разработка ведется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки и при поддержке программы EGAP. После успешного пилотного запуска в 40 школах и открытия официального сайта 19 июня 2024 года, планируется подключение еще 1 000 школ в сентябре-октябре 2024 года, а к концу 2025 года – всех учебных заведений Украины.

