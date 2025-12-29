Освітня екосистема "Мрія" охопила кожну п'яту школу України у 2025 році - МОН

У 2025 році освітня екосистема "Мрія" охопила понад 2800 шкіл і 420 тисяч користувачів у всіх 24 областях України. Про це повідомляє пресслужба МОН, пише УНН.

Державна освітня екосистема Мрія у 2025 році вийшла на національний рівень і стала одним із ключових інструментів цифровізації освіти в Україні. Сьогодні Мрія об’єднує школи, учнів, батьків і вчителів у єдиному безпечному цифровому середовищі, що спрощує організацію навчання та забезпечує стабільний доступ до освітнього процесу у всій країні - йдеться у повідомленні.

Упродовж 2025 року Мрія охопила понад 420 тисяч активних користувачів та масштабувалася до 2800+ шкіл — це кожен п’ятий заклад загальної середньої освіти в Україні. Екосистема працює в усіх 24 областях і є повністю безоплатною для закладів освіти, учителів, учнів і батьків.

Як зазначають у МОН для вчителів Мрія стала інструментом щоденної роботи: календарно-тематичне планування, електронні журнали, розклад, звітність і автоматичний підрахунок результатів. З початку року вчителі виставили 77 мільйонів оцінок, додали 8,5 мільйона домашніх завдань і 8,4 мільйона разів зазначили теми уроків. У 2025 році Мрія розпочала впровадження перших інструментів на базі штучного інтелекту для вчителів. Пілотні школи тестують генератор тестів, який автоматично створює завдання з урахуванням теми уроку, навчальних матеріалів і рекомендацій МОН.

Учні активно користуються Мрією для перегляду розкладу, матеріалів і результатів навчання: за рік вони відкривали деталі уроків 13,6 мільйона разів, а оцінки — понад 12 мільйонів разів. В екосистемі також доступні безпечні чати та персоналізований контент на цікаві теми.

Для батьків Мрія забезпечує прозорість освітнього процесу: розклад, домашні завдання, оцінки й відвідування оновлюються в режимі реального часу. У 2025 році батьки переглянули домашні завдання 5,5 мільйона разів, а оцінки — понад 5 мільйонів разів - додали в МОН.

Окремим напрямом розвитку стала Мрія. Позашкілля — каталог із понад 6 тисяч гуртків і секцій, що допомагає родинам знаходити заняття за інтересами та зручною локацією.

Плани на 2026 рік

У 2026 році розвиток Мрії зосередиться на розширенні охоплення та функціональності екосистеми. Планується запуск напряму Мрія.Дошкілля, який надасть вихователям інструменти для обліку занять і відвідування, а батькам — зручний доступ до інформації про навчання й дозвілля дітей. Також розпочнеться робота над концепцією інтеграції Мрії для закладів вищої освіти.

Окремим фокусом стане гейміфікація навчання — у Мрії планують запуск першої в Україні загальнонаціональної системи заохочення учнів, яка підтримуватиме мотивацію, відчуття прогресу та інтерес до навчання.

Штучний інтелект і надалі впроваджуватиметься для зменшення рутинного навантаження на педагогів. Серед запланованих рішень — генератор розкладу та інструменти для автоматизованого планування занять, зокрема для дошкільної освіти.

У перспективі Мрія має стати наскрізною цифровою екосистемою, яка супроводжуватиме освіту людини від дошкілля до навчання впродовж життя, поєднуючи освітній контент, сервіси та індивідуальні освітні траєкторії.

Довідково

Мрія — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра і МОН разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

