Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше
Київ • УНН
Дошкільні заклади долучаться до цифрової системи "Мрія", що дозволить вихователям та батькам контролювати дітей. Цей новий напрямок, "Мрія Дошкілля", затверджений урядом для створення єдиної цифрової освітньої екосистеми.
До цифрової системи "Мрія" зможуть доєднатися дошкільні заклади. Після цього, прозорий відбір за участю держави проходитиме контент для дошкільнят, а виховательки і батьки отримають новий засіб обліку.
Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Першого віцепремʼєр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Деталі
"Мрія Дошкілля" у рамках розвитку освітньої екосистеми - новий напрям, який було затверджено постановою уряду України.
Уперше Мрія об’єднує дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти
Перераховано основні зміни:
- Пілотування дошкілля: вихователі зможуть легко вести облік занять, відвідування й харчування, а батьки — бачити досягнення та настрій дитини.
- Впровадження гейміфікації: бізнес зможе підтримувати дітей та молодь через "Мрію" і надавати бонуси чи корисні пропозиції для навчання.
- Оновлення правил для контенту: матеріали, інтерактиви й відео проходитимуть прозорий відбір за участю держави. Мрія робить життя простішим для всіх учасників освітнього процесу.
Доповнення
Щоб підключитися до "Мрії", необхідно подати заявку.
Нагадаємо
Станом на 9 жовтня стало відомо, що понад 2200 українських шкіл підключилися до освітнього застосунку "Мрія", створеного для сучасного та зручного ведення навчального процесу.