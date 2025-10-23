Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12476 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 15942 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16343 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25633 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25854 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23168 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 11992 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14581 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16244 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32123 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярнi новини
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 16512 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 21736 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26177 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 15668 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 11827 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 25624 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 25845 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 23160 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 32118 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 26412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ульф Крістерссон
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 12028 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 33631 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 53411 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 67050 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 75593 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Серіали
Свіфт

Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Дошкільні заклади долучаться до цифрової системи "Мрія", що дозволить вихователям та батькам контролювати дітей. Цей новий напрямок, "Мрія Дошкілля", затверджений урядом для створення єдиної цифрової освітньої екосистеми.

Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше

До цифрової системи "Мрія" зможуть доєднатися дошкільні заклади. Після цього, прозорий відбір за участю держави проходитиме контент для дошкільнят, а виховательки і батьки отримають новий засіб обліку.

Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Першого віцепремʼєр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

"Мрія Дошкілля" у рамках розвитку освітньої екосистеми - новий напрям, який було затверджено постановою уряду України.

Уперше Мрія об’єднує дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти

- пише Федоров.

Перераховано основні зміни:

  1. Пілотування дошкілля: вихователі зможуть легко вести облік занять, відвідування й харчування, а батьки — бачити досягнення та настрій дитини.
    1. Впровадження гейміфікації: бізнес зможе підтримувати дітей та молодь через "Мрію" і надавати бонуси чи корисні пропозиції для навчання.
      1. Оновлення правил для контенту: матеріали, інтерактиви й відео проходитимуть прозорий відбір за участю держави. Мрія робить життя простішим для всіх учасників освітнього процесу.

        Доповнення

        Щоб підключитися до "Мрії", необхідно подати заявку

        Нагадаємо

        Станом на 9 жовтня стало відомо, що понад 2200 українських шкіл підключилися до освітнього застосунку "Мрія", створеного для сучасного та зручного ведення навчального процесу.

        Ігор Тележніков

        ТехнологіїОсвіта
        Кабінет Міністрів України
        Михайло Федоров
        Україна