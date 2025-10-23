$41.760.01
12:16 • 12234 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15526 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16057 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25150 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25420 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22862 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11916 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14550 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16227 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31901 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Дошкольные учреждения присоединятся к цифровой системе "Мрия", что позволит воспитателям и родителям контролировать детей. Это новое направление, "Мрия Дошколье", утверждено правительством для создания единой цифровой образовательной экосистемы.

Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче

К цифровой системе "Мрия" смогут присоединиться дошкольные учреждения. После этого прозрачный отбор с участием государства будет проходить контент для дошкольников, а воспитательницы и родители получат новое средство учета.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Первого вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Подробности

"Мрия Дошколье" в рамках развития образовательной экосистемы - новое направление, которое было утверждено постановлением правительства Украины.

Впервые "Мрия" объединяет два образовательных звена — дошкольное образование и школу. Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в садике до получения образования

- пишет Федоров.

Перечислены основные изменения:

  1. Пилотирование дошкольного образования: воспитатели смогут легко вести учет занятий, посещаемости и питания, а родители — видеть достижения и настроение ребенка.
    1. Внедрение геймификации: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через "Мрию" и предоставлять бонусы или полезные предложения для обучения.
      1. Обновление правил для контента: материалы, интерактивы и видео будут проходить прозрачный отбор с участием государства. "Мрия" делает жизнь проще для всех участников образовательного процесса.

        Дополнение

        Чтобы подключиться к "Мрии", необходимо подать заявку.

        Напомним

        По состоянию на 9 октября стало известно, что более 2200 украинских школ подключились к образовательному приложению "Мрия", созданному для современного и удобного ведения учебного процесса.

        Игорь Тележников

        ТехнологииОбразование
        Кабинет Министров Украины
        Михаил Федоров
        Украина