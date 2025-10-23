Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче
Дошкольные учреждения присоединятся к цифровой системе "Мрия", что позволит воспитателям и родителям контролировать детей. Это новое направление, "Мрия Дошколье", утверждено правительством для создания единой цифровой образовательной экосистемы.
К цифровой системе "Мрия" смогут присоединиться дошкольные учреждения. После этого прозрачный отбор с участием государства будет проходить контент для дошкольников, а воспитательницы и родители получат новое средство учета.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Первого вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Подробности
"Мрия Дошколье" в рамках развития образовательной экосистемы - новое направление, которое было утверждено постановлением правительства Украины.
Впервые "Мрия" объединяет два образовательных звена — дошкольное образование и школу. Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в садике до получения образования
Перечислены основные изменения:
- Пилотирование дошкольного образования: воспитатели смогут легко вести учет занятий, посещаемости и питания, а родители — видеть достижения и настроение ребенка.
- Внедрение геймификации: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через "Мрию" и предоставлять бонусы или полезные предложения для обучения.
- Обновление правил для контента: материалы, интерактивы и видео будут проходить прозрачный отбор с участием государства. "Мрия" делает жизнь проще для всех участников образовательного процесса.
Дополнение
Чтобы подключиться к "Мрии", необходимо подать заявку.
Напомним
По состоянию на 9 октября стало известно, что более 2200 украинских школ подключились к образовательному приложению "Мрия", созданному для современного и удобного ведения учебного процесса.