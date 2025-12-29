В Одессе установили военных ТЦК, избивших освобожденного из плена, они получили подозрения - полиция

Военнослужащих районного ТЦК и СП в Одессе, избивших военного, освобожденного из плена, установили, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.

Об инциденте, который произошел в начале декабря на одной из улиц в Пересыпском районе Одессы, в полицию сообщил сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена, рассказал о лицах в военной форме, причинивших ему телесные повреждения.

Полицейские начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили заявителя во время конфликта в ходе проверки военно-учетных документов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения - сообщили в полиции.

Фигурантам, как указано, сообщили о подозрении. Одному - по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение. Второму - по ч. 1 ст. 126 УКУ. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Согласно санкциям, за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

