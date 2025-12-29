В Одессе установили военных ТЦК, избивших освобожденного из плена, они получили подозрения - полиция

$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 7998 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 22448 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 41315 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 47491 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 43473 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 35955 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41260 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50389 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34504 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40887 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.7м/с
77%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 14152 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 32928 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 17327 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 8642 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 10819 просмотра
публикации
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 674 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34109 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 125150 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 171011 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 92811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 8898 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 29872 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 40405 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 125151 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 41047 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

В Одессе установили военных ТЦК, избивших освобожденного из плена, они получили подозрения - полиция

Киев • УНН

 • 960 просмотра

В Одессе установлены военнослужащие Пересыпского районного ТЦК и СП, избившие 27-летнего военного, освобожденного из плена. Потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения, фигурантам сообщено о подозрении.

В Одессе установили военных ТЦК, избивших освобожденного из плена, они получили подозрения - полиция

Военнослужащих районного ТЦК и СП в Одессе, избивших военного, освобожденного из плена, установили, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Об инциденте, который произошел в начале декабря на одной из улиц в Пересыпском районе Одессы, в полицию сообщил сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена, рассказал о лицах в военной форме, причинивших ему телесные повреждения.

Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена11.12.25, 21:20 • 12082 просмотра

Полицейские начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили заявителя во время конфликта в ходе проверки военно-учетных документов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения

- сообщили в полиции.

Фигурантам, как указано, сообщили о подозрении. Одному - по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение. Второму - по ч. 1 ст. 126 УКУ. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Согласно санкциям, за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК29.12.25, 10:09 • 2488 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса