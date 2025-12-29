$42.060.13
15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
В Одесі встановили військових ТЦК, які побили звільненого з полону, вони отримали підозри - поліція

Київ • УНН

 2428 перегляди

В Одесі встановлено військовослужбовців Пересипського районного ТЦК та СП, які побили 27-річного військового, звільненого з полону. Потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень, фігурантам повідомлено про підозру.

В Одесі встановили військових ТЦК, які побили звільненого з полону, вони отримали підозри - поліція

Військовослужбовців районного ТЦК та СП в Одесі, які побили військового, звільненого з полону, встановили, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження.

Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону11.12.25, 21:20 • 12089 переглядiв

Поліцейські розпочали кримінальне провадження, у межах якого встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень

- повідомили у поліції.

Фігурантам, як вказано, повідомили про підозру. Одному - за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому - за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК29.12.25, 10:09 • 3656 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Одеса