В Одесі встановили військових ТЦК, які побили звільненого з полону, вони отримали підозри - поліція

Військовослужбовців районного ТЦК та СП в Одесі, які побили військового, звільненого з полону, встановили, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження, у межах якого встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень - повідомили у поліції.

Фігурантам, як вказано, повідомили про підозру. Одному - за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому - за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

