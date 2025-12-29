В Одесі встановили військових ТЦК, які побили звільненого з полону, вони отримали підозри - поліція
Київ • УНН
В Одесі встановлено військовослужбовців Пересипського районного ТЦК та СП, які побили 27-річного військового, звільненого з полону. Потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень, фігурантам повідомлено про підозру.
Військовослужбовців районного ТЦК та СП в Одесі, які побили військового, звільненого з полону, встановили, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження, у межах якого встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень
Фігурантам, як вказано, повідомили про підозру. Одному - за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому - за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.
Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.
