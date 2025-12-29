На Закарпатье родители и шестеро их детей едва не погибли из-за угарного газа

$42.060.13
09:17 • 10943 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 26933 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 46011 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 51852 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 46962 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 37772 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42489 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34813 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 41033 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Популярные новости
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 36681 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 6856 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 20980 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 11895 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 14828 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 56 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 3654 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34608 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 130066 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 175090 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Виктор Ляшко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Село
Запорожская область
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 12063 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 31257 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 41799 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 130066 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 42295 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс

На Закарпатье родители и шестеро их детей едва не погибли из-за угарного газа

Киев • УНН

 • 246 просмотра

На Закарпатье семья из восьми человек, включая шестерых детей, была госпитализирована с отравлением угарным газом. Отец семьи вовремя обнаружил опасность и принял меры для проветривания помещения.

На Закарпатье родители и шестеро их детей едва не погибли из-за угарного газа

На Закарпатье семья из восьми человек едва не погибла от отравления угарным газом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В селе Олешник Береговского района, около четырех утра, отец семейства проснулся от громкого грохота. Выйдя из комнаты, он обнаружил жену без сознания на полу. Мужчина немедленно привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Трагедия под Киевом: семья погибла от отравления угарным газом, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии12.12.25, 15:02 • 4902 просмотра

Шестеро детей супругов (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие. Отец отвез всю семью в больницу. Медики подтвердили диагноз: отравление угарным газом.

Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале28.12.25, 12:43 • 17909 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям