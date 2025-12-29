На Закарпатье родители и шестеро их детей едва не погибли из-за угарного газа
На Закарпатье семья из восьми человек, включая шестерых детей, была госпитализирована с отравлением угарным газом. Отец семьи вовремя обнаружил опасность и принял меры для проветривания помещения.
На Закарпатье семья из восьми человек едва не погибла от отравления угарным газом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В селе Олешник Береговского района, около четырех утра, отец семейства проснулся от громкого грохота. Выйдя из комнаты, он обнаружил жену без сознания на полу. Мужчина немедленно привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение.
Шестеро детей супругов (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие. Отец отвез всю семью в больницу. Медики подтвердили диагноз: отравление угарным газом.
