На Закарпатті батьки та шестеро їх дітей ледь не загинули через чадний газ

На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У селі Олешник Берегівського району, близько четвертої ранку, батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він виявив дружину непритомною на підлозі. Чоловік негайно привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення.

Шестеро дітей подружжя (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття. Батько відвіз усю родину до лікарні. Медики підтвердили діагноз: отруєння чадним газом.

