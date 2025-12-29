На Закарпатті батьки та шестеро їх дітей ледь не загинули через чадний газ
На Закарпатті родина з восьми осіб, включаючи шістьох дітей, була госпіталізована з отруєнням чадним газом. Батько родини вчасно виявив небезпеку та вжив заходів для провітрювання приміщення.
На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
У селі Олешник Берегівського району, близько четвертої ранку, батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він виявив дружину непритомною на підлозі. Чоловік негайно привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення.
Шестеро дітей подружжя (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття. Батько відвіз усю родину до лікарні. Медики підтвердили діагноз: отруєння чадним газом.
