15:53 • 3524 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6330 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8490 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12692 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14338 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18847 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35502 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54772 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59137 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51881 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
На Закарпатті батьки та шестеро їх дітей ледь не загинули через чадний газ

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

На Закарпатті родина з восьми осіб, включаючи шістьох дітей, була госпіталізована з отруєнням чадним газом. Батько родини вчасно виявив небезпеку та вжив заходів для провітрювання приміщення.

На Закарпатті батьки та шестеро їх дітей ледь не загинули через чадний газ

На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

У селі Олешник Берегівського району, близько четвертої ранку, батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він виявив дружину непритомною на підлозі. Чоловік негайно привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення.

Трагедія під Києвом: родина загинула від отруєння чадним газом, 4-річний хлопчик у тяжкому стані12.12.25, 15:02 • 4902 перегляди

Шестеро дітей подружжя (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття. Батько відвіз усю родину до лікарні. Медики підтвердили діагноз: отруєння чадним газом.

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 18209 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій