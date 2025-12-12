Трагедія під Києвом: родина загинула від отруєння чадним газом, 4-річний хлопчик у тяжкому стані

У таунхаусі під Києвом виявили без ознак життя подружжя та їхню малолітню доньку, у будинку також перебував їхній 4-річний син у тяжкому стані. Про це повідомили у поліції Київської області і додали - попередньою причиною трагедії стало отруєння чадним газом, передає УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від сусідів про те, що в одному з таунхаусів у селі Білогородка вони виявили без ознак життя подружжя та їхню малолітню доньку.

Правоохоронці встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також перебував їхній 4-річний син у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.

Дитину госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Додамо

За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом, ймовірно внаслідок несправності газового котла опалення у приватному будинку. Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз.

Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за даним фактом (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Поліція Київщини закликає громадян бути пильними, адже чадний газ — невидимий і небезпечний. Регулярно перевіряйте справність газових приладів та вентиляцію у своїх домівках.