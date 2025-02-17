На Львівщині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом
Київ • УНН
У селі Великі Грибовичі двоє дітей 7 та 10 років отруїлися чадним газом та потрапили до лікарні. Це вже 11-й подібний випадок у Львівській громаді з початку року, внаслідок яких постраждали 26 людей.
17 лютого у селі Великі Грибовичі, що на Львівщині, двоє дітей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували у лікарню. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, пише УНН.
17 лютого близько 02:53 год. у приватному одноповерховому будинку у Великих Грибовичах отруїлись чадним газом двоє дітей, віком 7 та 10 років,
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Постраждалих у стані середньої важкості медики доправили до лікарні.
Загалом від початку 2025 року це вже 11-тий випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді, внаслідок яких постраждали 26 людей, з них 11 – діти. На жаль, 2 людей загинули.
Нагадаємо
У січні 2025 року в Україні зафіксовано 46 випадків отруєння чадним газом, з них 20 - серед дітей. Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій та Львівській областях, одна людина загинула.