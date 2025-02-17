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05:23 • 4154 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120790 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181736 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146215 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137995 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116941 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107704 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140907 перегляди

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На Львівщині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом

На Львівщині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом

Київ • УНН

 • 21274 перегляди

У селі Великі Грибовичі двоє дітей 7 та 10 років отруїлися чадним газом та потрапили до лікарні. Це вже 11-й подібний випадок у Львівській громаді з початку року, внаслідок яких постраждали 26 людей.

17 лютого у селі Великі Грибовичі, що на Львівщині, двоє дітей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували у лікарню. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, пише УНН.

17 лютого близько 02:53 год. у приватному одноповерховому будинку у Великих Грибовичах отруїлись чадним газом двоє дітей, віком 7 та 10 років,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Постраждалих у стані середньої важкості медики доправили до лікарні.

Загалом від початку 2025 року це вже 11-тий випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді, внаслідок яких постраждали 26 людей, з них 11 – діти. На жаль, 2 людей загинули.

Нагадаємо

У січні 2025 року в Україні зафіксовано 46 випадків отруєння чадним газом, з них 20 - серед дітей. Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій та Львівській областях, одна людина загинула.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
lvivЛьвів

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