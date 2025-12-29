$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 8994 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 23631 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 42556 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 48663 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 44420 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 36416 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41578 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34572 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40924 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ущерб на более чем 10 млн грн: бывшим должностным лицам КП "Одесгорэлектротранс" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Двум бывшим должностным лицам КП "Одесгорэлектротранс" и частной компании сообщено о подозрении. Их действия привели к ущербу на более чем 10 млн грн из-за завышенных цен на электроэнергию.

Ущерб на более чем 10 млн грн: бывшим должностным лицам КП "Одесгорэлектротранс" сообщено о подозрении

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум бывшим должностным лицам. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии для коммунального предприятия.  Сумма нанесенного ущерба превышает 10 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, статус подозреваемой имеет бывшая руководительница КП "Одесгорэлектротранс". Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Установлено, что коммунальное предприятие на постоянной основе закупает электроэнергию для обеспечения своей деятельности у поставщиков, отобранных по результатам тендерных процедур. В то же время и.о. директора предприятия не приняла необходимых мер для приведения закупочной цены электроэнергии в соответствие с рыночной стоимостью.

Вследствие этого в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась коммунальному предприятию по завышенным ценам. Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, из-за такой служебной халатности КП "Одесгорэлектротранс" нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, - говорится в сообщении.

К этой схеме также причастна бывшая директор частной компании - поставщика электроэнергии, с которой коммунальное предприятие заключило соответствующий договор. Ей сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением17.11.25, 16:46 • 3605 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Энергетика
Электроэнергия
Украина