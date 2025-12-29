Ущерб на более чем 10 млн грн: бывшим должностным лицам КП "Одесгорэлектротранс" сообщено о подозрении

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум бывшим должностным лицам. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии для коммунального предприятия. Сумма нанесенного ущерба превышает 10 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, статус подозреваемой имеет бывшая руководительница КП "Одесгорэлектротранс". Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении.

Установлено, что коммунальное предприятие на постоянной основе закупает электроэнергию для обеспечения своей деятельности у поставщиков, отобранных по результатам тендерных процедур. В то же время и.о. директора предприятия не приняла необходимых мер для приведения закупочной цены электроэнергии в соответствие с рыночной стоимостью.

Вследствие этого в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась коммунальному предприятию по завышенным ценам. Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, из-за такой служебной халатности КП "Одесгорэлектротранс" нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, - говорится в сообщении.

К этой схеме также причастна бывшая директор частной компании - поставщика электроэнергии, с которой коммунальное предприятие заключило соответствующий договор. Ей сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением