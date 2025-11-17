Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5572 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11465 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13126 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16197 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17868 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40083 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24867 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19174 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21490 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 13883 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 21874 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20466 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16009 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 6498 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40074 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76783 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71053 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127812 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106025 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Турция
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7376 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20895 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22300 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19449 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38656 просмотра
Техника
Дипломатка
Dassault Rafale
Ракетный комплекс "Панцирь"
Социальная сеть

Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Бывшему директору Черновицкого троллейбусного управления и специалисту по закупкам сообщили о подозрении. Предприятие переплатило почти 3,5 млн грн при закупке электроэнергии из-за их действий.

Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением

Бывший директор Черновицкого троллейбусного управления и специалист по закупкам получили подозрения в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, из-за их действий предприятие переплатило почти 3,5 млн грн при закупке электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В торгах на закупку электроэнергии приняли участие 18 компаний. Система Prozorro определила двух участников с самыми низкими ценами. Однако уполномоченное лицо по закупкам по указанию руководителя отклонило их предложения. Формальным объяснением стал якобы "риск искусственного занижения цены", хотя такие условия торгов этого не предусматривали.

В результате договор подписали с компанией, чье предложение было более чем на 8,4 млн грн дороже определенных системой. По информации прокуратуры, из-за заключения более дорогого договора предприятие переплатило почти 3,5 млн грн.

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры бывшему директору Черновицкого троллейбусного управления и специалисту по публичным закупкам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним

На Закарпатье разоблачили должностных лиц ОТГ и коммерческих структур, которые присвоили более 6 млн грн, выделенных на строительство учебных заведений. Организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Энергетика
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины