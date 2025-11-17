Махинация на электричестве: троллейбусное управление переплатило миллионы, руководство под подозрением

Бывший директор Черновицкого троллейбусного управления и специалист по закупкам получили подозрения в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, из-за их действий предприятие переплатило почти 3,5 млн грн при закупке электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В торгах на закупку электроэнергии приняли участие 18 компаний. Система Prozorro определила двух участников с самыми низкими ценами. Однако уполномоченное лицо по закупкам по указанию руководителя отклонило их предложения. Формальным объяснением стал якобы "риск искусственного занижения цены", хотя такие условия торгов этого не предусматривали.

В результате договор подписали с компанией, чье предложение было более чем на 8,4 млн грн дороже определенных системой. По информации прокуратуры, из-за заключения более дорогого договора предприятие переплатило почти 3,5 млн грн.

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры бывшему директору Черновицкого троллейбусного управления и специалисту по публичным закупкам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним

