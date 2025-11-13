На Закарпатті посадовці провернули багатомільйонні махінації на ремонті укриття та спортзалу: деталі схеми

На Закарпатті викрито посадовців ОТГ та комерційних структур, які привласнили понад 6 млн грн, виділених на будівництво навчальних закладів. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на Нацполіцію та Офіс Генпрокурора.

Деталі

За інформацією правоохоронців, організатором схеми був директор підприємства-підрядника. Слідство встановило, що ще до тендеру він підготував схему заволодіння бюджетними коштами. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.

Як було встановлено, учасники схеми оформлювали фіктивні поставки та відображали у документах роботи, яких фактично не виконували. Надалі офіційні документи завіряли підписами та печатками сторін угод.

Так, посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.

В ОГП зауважують, що дах спорткомплексу, який реально був зведений лише після липня 2025 року, вже значився як повністю виконаний у актах за 2022 рік.

Загальна сума збитків складає понад 6,2 млн грн. Понад 3,5 млн грн фігуранти відмили та вивели в готівку, проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів.

Організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Йдеться про заволодіння бюджетними коштами вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, службове підроблення, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинене у складі організованої злочинної групи (ч. 5 ст.191, ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 366 КК України). Максимальне покарання за інкриміновані статті до 12 років позбавлення волі.

