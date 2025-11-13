На Закарпатье чиновники провернули многомиллионные махинации на ремонте укрытия и спортзала: детали схемы

$42.040.02
48.650.04
ukenru
09:10 • 3998 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12495 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17326 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20423 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19391 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16514 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53796 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78135 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 14225 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 16382 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 26680 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 22922 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 28817 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 82526 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 100890 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 69039 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 77671 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 144314 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Белый дом
Соединённые Штаты
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 42133 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 42774 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 33385 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 72238 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 72198 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

На Закарпатье чиновники провернули многомиллионные махинации на ремонте укрытия и спортзала: детали схемы

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

На Закарпатье разоблачены должностные лица ОТГ и коммерческих структур, которые присвоили более 6 млн грн, выделенных на строительство учебных заведений. Организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении.

На Закарпатье чиновники провернули многомиллионные махинации на ремонте укрытия и спортзала: детали схемы

В Закарпатье разоблачены должностные лица ОТГ и коммерческих структур, которые присвоили более 6 млн грн, выделенных на строительство учебных заведений. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Нацполицию и Офис Генпрокурора.

Детали

По информации правоохранителей, организатором схемы был директор предприятия-подрядчика. Следствие установило, что еще до тендера он подготовил схему завладения бюджетными средствами. Чтобы провернуть аферу, он привлек начальника отдела ОТГ, руководителя частного предприятия и предпринимателя, через которых отмывал деньги.

Как было установлено, участники схемы оформляли фиктивные поставки и отражали в документах работы, которые фактически не выполняли. В дальнейшем официальные документы заверяли подписями и печатями сторон сделок.

Так, должностные лица отдела образования и общества заключили два договора подряда на капитальный ремонт с расширением общеобразовательной школы сметой почти 18 млн грн, а также на капитальный ремонт укрытия в лицее сметой почти 2,7 млн грн. В первом случае предполагалось достроить спортивный комплекс с бассейном и спортзалом на территории школы.

В ОГП отмечают, что крыша спорткомплекса, которая реально была возведена только после июля 2025 года, уже значилась как полностью выполненная в актах за 2022 год.

Общая сумма ущерба составляет более 6,2 млн грн. Более 3,5 млн грн фигуранты отмыли и обналичили, проводя оплату якобы за приобретение строительных материалов.

Организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении. Речь идет о завладении бюджетными средствами, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, служебном подлоге, а также легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенном в составе организованной преступной группы (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 УК Украины). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям до 12 лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве разоблачили руководителя частного предприятия и должностное лицо КП "Плесо" в растрате 1,7 млн грн, выделенных на развитие Труханова и Венецианского островов.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Украина
Киев