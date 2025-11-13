На Закарпатье чиновники провернули многомиллионные махинации на ремонте укрытия и спортзала: детали схемы
Киев • УНН
На Закарпатье разоблачены должностные лица ОТГ и коммерческих структур, которые присвоили более 6 млн грн, выделенных на строительство учебных заведений. Организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Нацполицию и Офис Генпрокурора.
Детали
По информации правоохранителей, организатором схемы был директор предприятия-подрядчика. Следствие установило, что еще до тендера он подготовил схему завладения бюджетными средствами. Чтобы провернуть аферу, он привлек начальника отдела ОТГ, руководителя частного предприятия и предпринимателя, через которых отмывал деньги.
Как было установлено, участники схемы оформляли фиктивные поставки и отражали в документах работы, которые фактически не выполняли. В дальнейшем официальные документы заверяли подписями и печатями сторон сделок.
Так, должностные лица отдела образования и общества заключили два договора подряда на капитальный ремонт с расширением общеобразовательной школы сметой почти 18 млн грн, а также на капитальный ремонт укрытия в лицее сметой почти 2,7 млн грн. В первом случае предполагалось достроить спортивный комплекс с бассейном и спортзалом на территории школы.
В ОГП отмечают, что крыша спорткомплекса, которая реально была возведена только после июля 2025 года, уже значилась как полностью выполненная в актах за 2022 год.
Общая сумма ущерба составляет более 6,2 млн грн. Более 3,5 млн грн фигуранты отмыли и обналичили, проводя оплату якобы за приобретение строительных материалов.
Организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении. Речь идет о завладении бюджетными средствами, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, служебном подлоге, а также легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенном в составе организованной преступной группы (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 УК Украины). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям до 12 лет лишения свободы.
