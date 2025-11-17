Махінація на електриці: тролейбусне управління переплатило мільйони, керівництво під підозрою

Колишній директор Чернівецького тролейбусного управління та спеціаліст із закупівель отримали підозри за зловживання службовим становищем. За даними слідства, через їхні дії підприємство переплатило майже 3,5 млн грн під час закупівлі електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У торгах на закупівлю електроенергії взяли участь 18 компаній. Система Prozorro визначила двох учасників із найнижчими цінами. Однак уповноважена особа з закупівель за вказівкою керівника відхилила їхні пропозиції. Формальним поясненням став нібито "ризик штучного заниження ціни", хоча такі умови торгів цього не передбачали.

У результаті договір підписали з компанією, чия пропозиція була більш ніж на 8,4 млн грн дорожчою за визначені системою. За інформацією прокуратури, через укладення дорожчого договору підприємство переплатило майже 3,5 млн грн.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури колишньому директору Чернівецького тролейбусного управління та спеціалісту з публічних закупівель повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)