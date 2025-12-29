Збитки на понад 10 млн грн: колишнім посадовцям КП "Одесміськелектротранс" повідомлено про підозру

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру двом колишнім посадовим особам. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії для комунального підприємства. Сума завданих збитків перевищує 10 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, статус підозрюваної має колишня керівниця КП "Одесміськелектротранс". Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що комунальне підприємство на постійній основі закуповує електроенергію для забезпечення своєї діяльності у постачальників, відібраних за результатами тендерних процедур. Водночас в.о. директора підприємства не вжила необхідних заходів для приведення закупівельної ціни електроенергії у відповідність до ринкової вартості.

Унаслідок цього в період з лютого по вересень 2022 року електроенергія постачалася комунальному підприємству за завищеними цінами. Згідно з висновками судово-економічної експертизи, через таку службову недбалість КП "Одесміськелектротранс" завдано шкоди на суму понад 10 млн грн, - йдеться у повідомленні.

До цієї схеми також причетна колишня директорка приватної компанії - постачальника електроенергії, з якою комунальне підприємство уклало відповідний договір. Їй повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

