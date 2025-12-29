$42.060.13
09:17 • 10543 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 26037 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 45100 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 51025 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 46312 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 37440 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42244 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50839 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34738 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 41000 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
35 фильмов и 6 сериалов вышли при украинской поддержке в этом году - Госкино

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В 2025 году, при поддержке Госкино, завершено производство 46 кинопроектов общей стоимостью более 562 млн грн, из которых более 319 млн грн – государственное финансирование. Среди них 18 неигровых, 17 игровых полнометражных фильмов, 6 игровых телесериалов, 4 неигровых телефильма и 1 анимационный сериал.

35 фильмов и 6 сериалов вышли при украинской поддержке в этом году - Госкино

При украинской поддержке в 2025 году произведено 35 фильмов, 18 из которых документальные, и 6 сериалов, из общего числа 46 кинопроектов, сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино в понедельник, пишет УНН.

В 2025 году, несмотря на все вызовы военного времени, при поддержке Госкино завершено производство 46 кинопроектов

- сообщили в агентстве.

Финансовые показатели:

  • более 562 млн грн - общая стоимость реализованных проектов;
    • более 319 млн грн - государственное финансирование.

      Распределение завершенных кинопроектов по видам:

      • 18 - неигровых (документальных) фильмов;
        • 17 - игровых полнометражных фильмов;
          • 6 - игровых телесериалов;
            • 4 - неигровых телефильма;
              • 1 - анимационный сериал.

                Драма "Ты — космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года24.12.25, 14:58 • 3475 просмотров

                "Завершение этих проектов подтверждает устойчивость украинской киноиндустрии, ее способность к развитию и непрерывной работе даже в условиях полномасштабной войны. Именно поэтому стабильная и прогнозируемая поддержка кинематографии должна оставаться одним из приоритетов государственной культурной политики - как сегодня, так и в будущем", - подчеркнули в Госкино.

                Юлия Шрамко

                ПолитикаКультура
                Государственный бюджет
                Военное положение
                Война в Украине
                Фильм
                Сериал