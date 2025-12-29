35 фильмов и 6 сериалов вышли при украинской поддержке в этом году - Госкино
При украинской поддержке в 2025 году произведено 35 фильмов, 18 из которых документальные, и 6 сериалов, из общего числа 46 кинопроектов, сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино в понедельник, пишет УНН.
В 2025 году, несмотря на все вызовы военного времени, при поддержке Госкино завершено производство 46 кинопроектов
Финансовые показатели:
- более 562 млн грн - общая стоимость реализованных проектов;
- более 319 млн грн - государственное финансирование.
Распределение завершенных кинопроектов по видам:
- 18 - неигровых (документальных) фильмов;
- 17 - игровых полнометражных фильмов;
- 6 - игровых телесериалов;
- 4 - неигровых телефильма;
- 1 - анимационный сериал.
"Завершение этих проектов подтверждает устойчивость украинской киноиндустрии, ее способность к развитию и непрерывной работе даже в условиях полномасштабной войны. Именно поэтому стабильная и прогнозируемая поддержка кинематографии должна оставаться одним из приоритетов государственной культурной политики - как сегодня, так и в будущем", - подчеркнули в Госкино.