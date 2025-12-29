35 фільмів і 6 серіалів з'явилося за української підтримки цього року - Держкіно

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3338 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6070 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8298 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12589 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14231 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18813 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35476 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54745 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59122 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51867 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28800 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21244 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24495 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17044 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14029 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14267 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17286 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139478 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183822 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101769 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2110 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21434 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34371 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44884 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139478 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

35 фільмів і 6 серіалів з'явилося за української підтримки цього року - Держкіно

Київ • УНН

 • 1834 перегляди

У 2025 році, за підтримки Держкіно, завершено виробництво 46 кінопроєктів загальною вартістю понад 562 млн грн, з яких понад 319 млн грн – державне фінансування. Серед них 18 неігрових, 17 ігрових повнометражних фільмів, 6 ігрових телесеріалів, 4 неігрові телефільми та 1 анімаційний серіал.

35 фільмів і 6 серіалів з'явилося за української підтримки цього року - Держкіно

За української підтримки у 2025 році вироблено 35 фільмів, 18 з яких документальні, та 6 серіалів, із загалом 46 кінопроєктів, повідомили у Державному агентства України з питань кіно у понеділок, пише УНН.

У 2025 році, попри всі виклики воєнного часу, за підтримки Держкіно завершено виробництво 46 кінопроєктів

- повідомили в агентстві.

Фінансові показники:

  • понад 562 млн грн - загальна вартість реалізованих проєктів;
    • понад 319 млн грн - державне фінансування.

      Розподіл завершених кінопроєктів за видами:

      • 18 - неігрових (документальних) фільмів;
        • 17 - ігрових повнометражних фільмів;
          • 6 - ігрових телесеріалів;
            • 4 - неігрові телефільми;
              • 1 - анімаційний серіал.

                Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року24.12.25, 14:58 • 3503 перегляди

                "Завершення цих проєктів підтверджує стійкість української кіноіндустрії, її здатність до розвитку та безперервної роботи навіть в умовах повномасштабної війни. Саме тому стала та прогнозована підтримка кінематографії має залишатися одним із пріоритетів державної культурної політики - як сьогодні, так і в майбутньому", - наголосили у Держкіно.

                Юлія Шрамко

                ПолітикаКультура
                Державний бюджет
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Фільм
                Серіали