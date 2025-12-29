35 фільмів і 6 серіалів з'явилося за української підтримки цього року - Держкіно
Київ • УНН
У 2025 році, за підтримки Держкіно, завершено виробництво 46 кінопроєктів загальною вартістю понад 562 млн грн, з яких понад 319 млн грн – державне фінансування. Серед них 18 неігрових, 17 ігрових повнометражних фільмів, 6 ігрових телесеріалів, 4 неігрові телефільми та 1 анімаційний серіал.
За української підтримки у 2025 році вироблено 35 фільмів, 18 з яких документальні, та 6 серіалів, із загалом 46 кінопроєктів, повідомили у Державному агентства України з питань кіно у понеділок, пише УНН.
У 2025 році, попри всі виклики воєнного часу, за підтримки Держкіно завершено виробництво 46 кінопроєктів
Фінансові показники:
- понад 562 млн грн - загальна вартість реалізованих проєктів;
- понад 319 млн грн - державне фінансування.
Розподіл завершених кінопроєктів за видами:
- 18 - неігрових (документальних) фільмів;
- 17 - ігрових повнометражних фільмів;
- 6 - ігрових телесеріалів;
- 4 - неігрові телефільми;
- 1 - анімаційний серіал.
"Завершення цих проєктів підтверджує стійкість української кіноіндустрії, її здатність до розвитку та безперервної роботи навіть в умовах повномасштабної війни. Саме тому стала та прогнозована підтримка кінематографії має залишатися одним із пріоритетів державної культурної політики - як сьогодні, так і в майбутньому", - наголосили у Держкіно.