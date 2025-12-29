35 фільмів і 6 серіалів з'явилося за української підтримки цього року - Держкіно

За української підтримки у 2025 році вироблено 35 фільмів, 18 з яких документальні, та 6 серіалів, із загалом 46 кінопроєктів, повідомили у Державному агентства України з питань кіно у понеділок, пише УНН.

У 2025 році, попри всі виклики воєнного часу, за підтримки Держкіно завершено виробництво 46 кінопроєктів - повідомили в агентстві.

Фінансові показники:

понад 562 млн грн - загальна вартість реалізованих проєктів;

понад 319 млн грн - державне фінансування.

Розподіл завершених кінопроєктів за видами:

18 - неігрових (документальних) фільмів;

17 - ігрових повнометражних фільмів;

6 - ігрових телесеріалів;

4 - неігрові телефільми;

1 - анімаційний серіал.

"Завершення цих проєктів підтверджує стійкість української кіноіндустрії, її здатність до розвитку та безперервної роботи навіть в умовах повномасштабної війни. Саме тому стала та прогнозована підтримка кінематографії має залишатися одним із пріоритетів державної культурної політики - як сьогодні, так і в майбутньому", - наголосили у Держкіно.