Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року

Ексклюзив
11:46 • 7662 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 7902 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 12341 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 29599 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 46202 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 62031 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 69009 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41546 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 52446 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22288 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 7662 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 62031 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 38127 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 69008 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 52446 перегляди
Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Науково-фантастична драма Ти - космос режисера Павла Острікова впевнено утримує високі позиції в українському кінопрокаті та продовжує привертати увагу глядачів.

Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року

Науково-фантастична драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року, поступаючись лише стрічці "Антарктида", передає УНН із посиланням на Держкіно.

Науково-фантастична драма Ти - космос режисера Павла Острікова впевнено утримує високі позиції в українському кінопрокаті та продовжує привертати увагу глядачів. За п’ять вікендів стрічка зібрала 53,4 млн грн, а загальна кількість глядачів сягнула 290 425. Наразі фільм став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року, поступаючись лише стрічці "Антарктида" 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Держкіно, у центрі історії — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги.

"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні21.12.25, 23:59 • 4130 переглядiв

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у міжнародній співпраці з Бельгією.

"Ти — космос" демонструє впевнене зростання касових показників і підтверджує стабільний інтерес аудиторії до сучасного українського науково-фантастичного кіно 

- резюмували в Держкіно.

"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно09.12.25, 10:36 • 37961 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Режисер
Фільм
Бельгія
Україна