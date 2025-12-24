Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року
Київ • УНН
Науково-фантастична драма Ти - космос режисера Павла Острікова впевнено утримує високі позиції в українському кінопрокаті та продовжує привертати увагу глядачів.
Науково-фантастична драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року, поступаючись лише стрічці "Антарктида", передає УНН із посиланням на Держкіно.
Науково-фантастична драма Ти - космос режисера Павла Острікова впевнено утримує високі позиції в українському кінопрокаті та продовжує привертати увагу глядачів. За п’ять вікендів стрічка зібрала 53,4 млн грн, а загальна кількість глядачів сягнула 290 425. Наразі фільм став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року, поступаючись лише стрічці "Антарктида"
Як повідомили у Держкіно, у центрі історії — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги.
"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні21.12.25, 23:59 • 4130 переглядiв
Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у міжнародній співпраці з Бельгією.
"Ти — космос" демонструє впевнене зростання касових показників і підтверджує стабільний інтерес аудиторії до сучасного українського науково-фантастичного кіно
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно09.12.25, 10:36 • 37961 перегляд