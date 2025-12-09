"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Київ • УНН
Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо, обговорюючи майбутнє кіно, визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але наголосив, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності. Він вважає, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини.
Голлівудський актор Леонардо Дікапріо, обговорюючи майбутнє кіно, висловив сумніви щодо ШІ, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.
Деталі
Виступаючи перед TIME як артист року, актор визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але сказав, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності.
"Це може бути інструментом покращення для молодого режисера, який зробить щось, чого ми ніколи раніше не бачили, - сказав він виданню. - Я думаю, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини".
Він продовжив: "В іншому випадку… хіба ви не чули цих пісень, які є мешапами, просто геніальними, і ви думаєте: "О Боже, це Майкл Джексон виконує Weeknd", або "Це фанк з пісні A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", виконаної, знаєте, голосом Ела Гріна в стилі соул, і це геніально". І ви кажете: "Круто". Але потім це отримує свої 15 хвилин слави і просто розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху". ДіКапріо додав: "У цьому немає жодної опори. У цьому немає людяності, яким би блискучим це не було".
Доповнення
На тлі того, як штучні гурти, такі як Velvet Sundown, стрімко зростають у популярності та стримінгу на Spotify, а ШІ використовується для створення нових особистостей, таких як "DJ Tori" та комп’ютерно-генерована R&B-виконавиця Xania Monet, справжні музиканти виступили проти та закликали до обмеження цієї технології.