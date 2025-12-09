"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно

$42.070.01
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 10284 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 18020 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 30332 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 28445 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 32083 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 30974 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32863 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 45900 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41651 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін
США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 45901 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41652 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 41620 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 54792 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Лондон
Японія
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 54792 перегляди
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Audi Q5
Шахед-136

"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо, обговорюючи майбутнє кіно, визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але наголосив, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності. Він вважає, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини.

"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
instagram.com/leonardodicaprio

Голлівудський актор Леонардо Дікапріо, обговорюючи майбутнє кіно, висловив сумніви щодо ШІ, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.

Деталі

Виступаючи перед TIME як артист року, актор визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але сказав, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності.

"Це може бути інструментом покращення для молодого режисера, який зробить щось, чого ми ніколи раніше не бачили, - сказав він виданню. - Я думаю, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини".

Він продовжив: "В іншому випадку… хіба ви не чули цих пісень, які є мешапами, просто геніальними, і ви думаєте: "О Боже, це Майкл Джексон виконує Weeknd", або "Це фанк з пісні A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", виконаної, знаєте, голосом Ела Гріна в стилі соул, і це геніально". І ви кажете: "Круто". Але потім це отримує свої 15 хвилин слави і просто розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху". ДіКапріо додав: "У цьому немає жодної опори. У цьому немає людяності, яким би блискучим це не було".

Доповнення

На тлі того, як штучні гурти, такі як Velvet Sundown, стрімко зростають у популярності та стримінгу на Spotify, а ШІ використовується для створення нових особистостей, таких як "DJ Tori" та комп’ютерно-генерована R&B-виконавиця Xania Monet, справжні музиканти виступили проти та закликали до обмеження цієї технології.

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуТехнологіїУНН Lite
Музикант
Режисер
Фільм
Time (журнал)
Spotify