"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно

Голлівудський актор Леонардо Дікапріо, обговорюючи майбутнє кіно, висловив сумніви щодо ШІ, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.

Деталі

Виступаючи перед TIME як артист року, актор визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але сказав, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності.

"Це може бути інструментом покращення для молодого режисера, який зробить щось, чого ми ніколи раніше не бачили, - сказав він виданню. - Я думаю, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини".

Він продовжив: "В іншому випадку… хіба ви не чули цих пісень, які є мешапами, просто геніальними, і ви думаєте: "О Боже, це Майкл Джексон виконує Weeknd", або "Це фанк з пісні A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", виконаної, знаєте, голосом Ела Гріна в стилі соул, і це геніально". І ви кажете: "Круто". Але потім це отримує свої 15 хвилин слави і просто розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху". ДіКапріо додав: "У цьому немає жодної опори. У цьому немає людяності, яким би блискучим це не було".

Доповнення

На тлі того, як штучні гурти, такі як Velvet Sundown, стрімко зростають у популярності та стримінгу на Spotify, а ШІ використовується для створення нових особистостей, таких як "DJ Tori" та комп’ютерно-генерована R&B-виконавиця Xania Monet, справжні музиканти виступили проти та закликали до обмеження цієї технології.