Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
"Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": ДиКаприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо, обсуждая будущее кино, признал способность ИИ помогать в кинопроизводстве, но подчеркнул, что настоящее искусство основывается на человечности. Он считает, что все, что будет действительно восприниматься как искусство, должно исходить от человека.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, обсуждая будущее кино, выразил сомнения относительно ИИ, пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Подробности

Выступая перед TIME как артист года, актер признал способность ИИ помогать в кинопроизводстве, но сказал, что настоящее искусство основывается на человечности.

"Это может быть инструментом улучшения для молодого режиссера, который сделает что-то, чего мы никогда раньше не видели, - сказал он изданию. - Я думаю, что все, что будет действительно восприниматься как искусство, должно исходить от человека".

Он продолжил: "В противном случае… разве вы не слышали эти песни, которые являются мэшапами, просто гениальными, и вы думаете: "О Боже, это Майкл Джексон исполняет Weeknd", или "Это фанк из песни A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", исполненной, знаете, голосом Эла Грина в стиле соул, и это гениально". И вы говорите: "Круто". Но потом это получает свои 15 минут славы и просто рассеивается в эфире другого интернет-мусора". Ди Каприо добавил: "В этом нет никакой опоры. В этом нет человечности, каким бы блестящим это ни было".

Дополнение

На фоне того, как искусственные группы, такие как Velvet Sundown, стремительно растут в популярности и стриминге на Spotify, а ИИ используется для создания новых личностей, таких как "DJ Tori" и компьютерно-генерированная R&B-исполнительница Xania Monet, настоящие музыканты выступили против и призвали к ограничению этой технологии.

Юлия Шрамко

