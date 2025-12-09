"Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": ДиКаприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, обсуждая будущее кино, выразил сомнения относительно ИИ, пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Подробности

Выступая перед TIME как артист года, актер признал способность ИИ помогать в кинопроизводстве, но сказал, что настоящее искусство основывается на человечности.

"Это может быть инструментом улучшения для молодого режиссера, который сделает что-то, чего мы никогда раньше не видели, - сказал он изданию. - Я думаю, что все, что будет действительно восприниматься как искусство, должно исходить от человека".

Он продолжил: "В противном случае… разве вы не слышали эти песни, которые являются мэшапами, просто гениальными, и вы думаете: "О Боже, это Майкл Джексон исполняет Weeknd", или "Это фанк из песни A Tribe Called Quest "Bonita Applebum", исполненной, знаете, голосом Эла Грина в стиле соул, и это гениально". И вы говорите: "Круто". Но потом это получает свои 15 минут славы и просто рассеивается в эфире другого интернет-мусора". Ди Каприо добавил: "В этом нет никакой опоры. В этом нет человечности, каким бы блестящим это ни было".

Дополнение

На фоне того, как искусственные группы, такие как Velvet Sundown, стремительно растут в популярности и стриминге на Spotify, а ИИ используется для создания новых личностей, таких как "DJ Tori" и компьютерно-генерированная R&B-исполнительница Xania Monet, настоящие музыканты выступили против и призвали к ограничению этой технологии.