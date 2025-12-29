Оккупанты убили семь мирных жителей в Покровске: омбудсмен сообщил детали и направил письма в ООН и МККК

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3768 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 6656 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 8730 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 12823 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 14496 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 18895 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 35553 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54800 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 59175 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51903 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 29032 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 21565 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения29 декабря, 09:45 • 24818 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 17462 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 14439 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 14504 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 17534 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 36630 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 139617 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 183982 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 2254 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 21618 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 34420 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 44933 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 139617 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Forbes
WhatsApp

Оккупанты убили семь мирных жителей в Покровске: омбудсмен сообщил детали и направил письма в ООН и МККК

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об убийстве семерых мирных жителей в Покровске российскими солдатами в ночь на 21 декабря. Оккупанты расстреляли семью в подвале после того, как им отказали в алкоголе.

Оккупанты убили семь мирных жителей в Покровске: омбудсмен сообщил детали и направил письма в ООН и МККК

россияне, вероятно, убили семь мирных жителей в Покровске. Об этом, как сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, стало известно из соцсетей, передает УНН.

Украинцы прятались в подвале жилого дома, куда ворвались двое солдат армии РФ. К оккупантам вышли двое гражданских: отец и сын, у которых россияне требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя нет, оккупанты открыли огонь и убили отца и сына. После этого россияне спустились в подвал и расстреляли там других людей. В результате среди убитых целая семья — супруги, их сын, мать женщины! Лишь одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым 

- написал Лубинец.

По его словам, трагедия произошла в ночь на 21 декабря. 

Этот случай шокирует своей жестокостью и цинизмом. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Весь мир должен увидеть лица российских солдат, которые пришли, чтобы убивать гражданских 

- добавил омбудсмен.

Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4134 просмотра

Лубинец подчеркнул, что события в Покровске не являются единичными. Они вписываются в системную практику насилия, которую российские войска применяют против гражданских на ТОТ и прифронтовых территориях Украины. Умышленные убийства мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Мы хорошо знаем: безнаказанность за подобные действия означает лишь одно — их повторение! Поэтому нужно реагировать здесь и сейчас. Отдельно еще призываю граждан: пожалуйста, не откладывайте решение — эвакуируйтесь вовремя. Я понимаю, как сложно принимать такие решения. Но это — шанс сохранить жизнь 

- резюмировал Лубинец.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Украина