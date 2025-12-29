Оккупанты убили семь мирных жителей в Покровске: омбудсмен сообщил детали и направил письма в ООН и МККК

россияне, вероятно, убили семь мирных жителей в Покровске. Об этом, как сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, стало известно из соцсетей, передает УНН.

Украинцы прятались в подвале жилого дома, куда ворвались двое солдат армии РФ. К оккупантам вышли двое гражданских: отец и сын, у которых россияне требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя нет, оккупанты открыли огонь и убили отца и сына. После этого россияне спустились в подвал и расстреляли там других людей. В результате среди убитых целая семья — супруги, их сын, мать женщины! Лишь одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым

По его словам, трагедия произошла в ночь на 21 декабря.

Этот случай шокирует своей жестокостью и цинизмом. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Весь мир должен увидеть лица российских солдат, которые пришли, чтобы убивать гражданских

Лубинец подчеркнул, что события в Покровске не являются единичными. Они вписываются в системную практику насилия, которую российские войска применяют против гражданских на ТОТ и прифронтовых территориях Украины. Умышленные убийства мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Мы хорошо знаем: безнаказанность за подобные действия означает лишь одно — их повторение! Поэтому нужно реагировать здесь и сейчас. Отдельно еще призываю граждан: пожалуйста, не откладывайте решение — эвакуируйтесь вовремя. Я понимаю, как сложно принимать такие решения. Но это — шанс сохранить жизнь