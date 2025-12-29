Окупанти вбили сім цивільних у Покровську: омбудсман повідомив деталі та направив листи в ООН та МКЧХ

росіяни, ймовірно, вбили сім цивільних у Покровську. Про це, як повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, стало відомо з соцмереж, передає УНН.

Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії ha. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей. В результаті серед убитих ціла родина — подружжя, їхній син, матір жінки! Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого

За його словами, трагедія трапилась у ніч на 21 грудня.

Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних

Лубінець наголосив, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Ми добре знаємо: безкарність за подібні дії означає лише одне — їх повторення! Тому потрібно реагувати тут і зараз. Окремо ще закликаю громадян: будь ласка, не відкладайте рішення — евакуюйтеся вчасно. Я розумію, як складно приймати такі рішення. Але це — шанс зберегти життя