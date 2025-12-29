$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 15524 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 34284 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 40815 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 37992 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 33312 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 39345 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49772 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34170 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
28 декабря, 05:38 • 40686 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб

Киев • УНН

 • 20 просмотра

СБУ задержала в Киеве агента, работавшего на российские и белорусские спецслужбы, корректируя атаки на энергообъекты столицы и шпионя за Силами обороны. Злоумышленник, завербованный через Telegram, готовился к бегству из Украины, но был задержан и находится под стражей.

Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб

Служба безопасности задержала в Киеве агента, который одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

На основе информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилого фонда и социальной инфраструктуры Киева

- говорится в сообщении.

Задокументировано, как агент сначала вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ.

Затем он проводил доразведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов столицы.

Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для дальнейших обстрелов столичной ТЭЦ.

В случае выполнения заданий, он рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать во время нелегального пересечения границы

- добавили в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций потенциальных "целей".

По данным следствия, задержанным является местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбисты завербовали через Телеграм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В результате комбинированной вражеской атаки в столице были перебои с тепло- и энергоснабжением. По данным городской администрации без тепла осталось более 2600 жилых домов. Часть города была обесточена. КП "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц. В каждом районе Киева были развернуты оперативные штабы, оказывалась помощь всем пострадавшим от вражеской атаки. В результате атаки 27 декабря ранения получили 32 человека, 11 из которых были госпитализированы.

Ольга Розгон

