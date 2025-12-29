Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб

Служба безопасности задержала в Киеве агента, который одновременно работал на российские и белорусские спецслужбы. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

На основе информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилого фонда и социальной инфраструктуры Киева - говорится в сообщении.

Задокументировано, как агент сначала вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ.

Затем он проводил доразведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов столицы.

Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для дальнейших обстрелов столичной ТЭЦ.

В случае выполнения заданий, он рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать во время нелегального пересечения границы - добавили в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций потенциальных "целей".

По данным следствия, задержанным является местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбисты завербовали через Телеграм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В результате комбинированной вражеской атаки в столице были перебои с тепло- и энергоснабжением. По данным городской администрации без тепла осталось более 2600 жилых домов. Часть города была обесточена. КП "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц. В каждом районе Киева были развернуты оперативные штабы, оказывалась помощь всем пострадавшим от вражеской атаки. В результате атаки 27 декабря ранения получили 32 человека, 11 из которых были госпитализированы.